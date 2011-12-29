افزایش چهاربرابری ماموریتهای تروریستی پهپادها در دولت اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، از زمان روی کار آمدن "باراک اوباما" ترور برنامه ریزی شده دشمنان دولت آمریکا با پهپادهای ارتش به یکی از راهبردهای اصلی وی تبدیل شده است.

بر اساس گزارشی که این روزنامه آمریکایی منتشر کرده از سال 2009 تاکنون شمار قربانیان عملیات پهپادهای آمریکایی از 44 نفر به 240 نفر افزایش یافته است.

بر این اساس در این عملیات سازمان اطلاعات و امنیت مرکزی (سیا) و دیگر یگانهای ویژه ای که در دوران "جرج دبلیو. بوش" مامور حذف فیزیکی دشمنان واشنگتن بودند، نقش ایفا می کنند.

این در حالی است که جلوگیری از انجام عملیات ترور مخالفان آمریکا در خارج از خاک این کشور یکی از شعارهای اوباما در مبارزات انتخاباتی سال 2008 آمریکا بود.



گفتنی است با گذشت سه سال از ریاست جمهوری اوباما وی نه تنها در عملی کردن وعده هایی نظیر بستن زندان گوانتانامو ناکام بوده بلکه برخی برنامه های دولت پیشین آمریکا مانند ترور برنامه ریزی شده دشمنان را نیز با شدت بیشتری پیگیری کرده است.