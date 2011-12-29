حکم قصاص دو قاتل در قزوین اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضورحجت الاسلام صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب اسلامی استان قزوین، نمایندگان پزشکی قانونی، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی در محله نواب شهر، دو قاتل به نام های علی نظری و محمد محمد بیگی به دار مجازات آویخته شدند.

حجت الاسلام صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب اسلامی استان قزوین بعد از اجرای حکم قصاص این دو قاتل در جمع خبرنگاران گفت: این دو قاتل در اقدامی غیر انسانی چهار نفر از اعضاء یک خانواده را که دو نفر از آنها یک کودک شش ساله و یک نوجوان 13 ساله بودند، پس از خفه کردن، به درون چاهی انداخته بودند که پرونده این قاتلان به سرعت مورد رسیدگی قضایی قرار گرفت.

وی افزود: در پی وقوع چهار فقره قتل در قزوین و صدور رای قصاص ظرف کمتر از یک هفته توسط شعبه دوم دادگاه کیفری استان قزوین و تایید آن در دیوان عالی کشورپس از طی مراحل اداری و قضایی و تائید رئیس محترم قوه قضائیه، حکم قصاص این دو قاتل امروز در ملاعام به مرحله اجرا در آمد.



دادستان عمومی و انقلاب اسلامی استان قزوین یادآورشد: دادسرای قزوین با توجه به قساوت و سنگدلی قاتلان در به قتل رساندن مقتولان به ویژه دو کودک و نوجوان بی دفاع، در مدت زمان کمتر از دو هفته مبادرت به دستگیری متهمان کرد و با انجام تحقیقات و بازجویی های شبانه روزی ضمن تکمیل پرونده با تقاضای رسیدگی عاجل برای صدور حکم قصاص در ملاءعام پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال کرد.



حجت الاسلام صادقی نیارکی تصریح کرد: با توجه به نحوه ارتکاب قتلها و آلوده شدن دستان ناپاک متهمان به قتل دو کودک بی گناه بر اساس رای صادره از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری استان قزوین حکم قصاص این دو قاتل در ملاء عام به مرحله اجرا درآمد.

وی در پایان اظهارداشت: اجرای احکام الهی موجب امنیت در جامعه می شود و دستگاه قضائی با ناامن کنندگان فضای جامعه به شدت برخورد می کند.