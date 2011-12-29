مرگ چهارمین مجروح حادثه ریزش ساختمانی در تبریز/ دو حادثه؛ شش کشته

آتش پاد انوشیروان کرمانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در پی ریزش آوار ساختمان پنج طبقه بتی خیابان بهار با تلاش بی وقفه ماموران آتش نشانی سرانجام ششمین کارگر باقی مانده زیر آوار پس از سه روز بیرون آورده شد که متاسفانه پیش از عملیات نجات فوت کرده بود.

وی افزود: در حادثه خیابان بهار که به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی به وقوع پیوست دو نفر مصدوم شده و چهار نفر جان باختند که نفر چهار در روز سوم انجام عملیات از زیر آوار کشف شد.

کرمانی نژاد انجام این عملیات را حاصل همکاری و پشتیبانی خدمات شهری و اجرایی منطقه چهار تبریز، هلال احمر، اورژانس، پلیس و اصحاب رسانه و اهالی محل با شرکت پنج ایستگاه عملیاتی و بالغ بر 80 نفر از همکاران مشتمل بر کارشناسان و ماموران عملیات عنوان کرد.

حادثه خیابان بهار ساعت 11 سه شنبه در اثر بتن ریزی سقف واحد مسکونی رخ داد که طی آن شش نفر از کارگران زیر آوار ماندند که دو نفر مصدوم و چهار نفر از کارگران فوت کردند.

گفتنی است، این دومین حادثه در طول یک هفته بوده که در اثر عدم رعایت نکات ایمنی در تبریز اتفاق می افتد و در اثر آنها شش کارگر در حوادث ساختمانی جان باختند.

پیش از این نیز روز یکشنبه چهارم دی ماه جاری خبر ریزش خاک دیواره محل گود برداری بر روی کارگران مشغول به کار در ساختمانی در تبریز منتشر شد که منجر به فوت دو نفر و مصدومیت سه نفر دیگر شد که طبق اعلام نظام مهندسی علت این حادثه گودبرداری غیراصولی و عدم مهاربندی دیواره‌های جانبی گزارش شد.