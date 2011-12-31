خراسان رضوی به مرکز نرم افزاری کشور تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نادری منش در آیین اختتامیه نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی با اشاره به جایگاه و نقش ویژه خراسان رضوی در کشور گفت: این استان با وجود بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) باید به مرکز نرم افزاری کشور تبدیل شود تا بتوان از این فرصت و توانمندی های فنی در مقابله با جریان های خارجی استفاده مطلوب کرد.

وی با بیان اینکه مهمترین نقطه قوت ما اقتدار در حوزه علمی است که خاستگاه آن دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور است، افزود: در حال حاضر فعالیت در حوزه علم و دانش جهاد محسوب می شود چرا که دشمنان این موضوع را هدف گرفته و دست به اقدام حذف فیزیکی دانشمندان و پژوهشگران ایرانی زده اند.

معاون آموزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: اگر بخواهیم به اهداف نظام و سند چشم انداز توسعه دست پیدا کنیم باید کشوری مدرن و نمونه در ابعاد مختلف بسازیم که زیربنا و پایگاهی برای رشد تفکر اسلامی در منطقه باشد.

نادری منش تصریح کرد: از تولید علم، پژوهش بدست می آید و حاصل پژوهش، فناوری است که در صورت توسعه فناوری شاهد رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و کسب ثروت و ارزآوری برای کشور خواهیم بود.

استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: خراسان رضوی به دلیل داشتن ظرفیت های مطلوب آمادگی برگزاری نمایشگاه پژوهش را در سطح منطقه و بین المللی دارد.

محمود صلاحی با اشاره به سابقه کهن خراسان رضوی در علوم و فنون مختلف، افزود: استان با توجه به این ظرفیت باید در همه زمینه های علمی و شاخص های کشوری جزو استان های برتر کشور قرار بگیرد.

وی با اشاره به رشد فزاینده پژوهش در استان طی پنج سال گذشته گفت: نمایشگاه پژوهش از 14 غرفه و 150 مترمربع فضا در سال 85 به 750 غرفه و 20 هزار متر مربع وسعت در سال جاری رسیده است.

صلاحی افزود: ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در خراسان رضوی پنج هزار و 600 دانشجو اغلب در مقطع کاردانی و در شش واحد دانشگاهی تحصیل می کردند ولی هم اکنون 240 هزار دانشجو در 170 واحد دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند در حالیکه جمعیت استان دوبرابر شده که این نشان از ارتقای هرم فرهیختگی جامعه دارد.

وی پژوهش های ارائه شده در نمایشگاه پژوهش امسال را قابل تقدیر دانست و تصریح کرد: سیاست ما در استان حمایت از پژوهش های کاربردی است.

گفتنی است، نمایشگاه پژوهش خراسان رضوی که از سوم دی ماه آغاز و تا هفتم این ماه ادامه داشت با تقدیر از 90 پژوهشگر و معرفی ایده های برتر به کار خود پایان داد.