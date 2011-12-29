نقش مهم حماسه 9 دی در بیداری کشورهای اسلامی

حجت الاسلام علی شکری پیش از ظهر پنجشنبه در نشستی با روحانیان شهرستان های میامی و شاهرود در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود، افزود: این حماسه بزرگ مانند حرکت انقلابی مردم در سرنگونی رژیم شاهنشاهی در بهمن 57 برای همیشه در تاریخ باقی خواهد ماند.

وی با اشاره با زوایای مختلف بروز فتنه 88 و عوامل آن اظهار داشت: خود بزرگ بینی سرمداران فتنه، اعلام پیروزی در انتخابات قبل از پایان شمارش آراء، تبریک پیشاپیش بعضی از افراد بی بصیرت به سردمداران فتنه، قانون شکنی و ریختن در خیابان ها، تخریب و آتش زدن اماکن عمومی و حمله به مردم از جمله عوامل به وجود آمدن این جریان بود.

شکری آشکار شدن نقشه های دشمنان در مبارزه با اسلام و انقلاب، پی بردن عوامل داخلی به دشمنی آمریکا و انگلیس در قبال انقلاب اسلامی و آشکار شدن وابستگی برخی از عواملی که در نزد مردم تا قبل از ایجاد فتنه برای خود جایگاه و نقشی تعریف کرده بودند را از پیامدها و برکات حماسه 9 دی عنوان کرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان افزود: زرین شدن اوراق دفتر انقلاب اسلامی و حماسه بزرگ و ماندگار ملت ایران، افزایش امید مردم آزاده در کشورهای مختلف جهان و فائق آمدن بر حاکمان و ظالمان، ضعیف شدن رژیم غاصب صهیونیستی در منطقه، بیمه شدن انقلاب اسلامی و گذر از خطرات و حوادث احتمالی در مقابل یاس و نومیدی دشمنان از دیگر برکات حضور حماسی مردم در 9 دی بود.

وی در بخش دیگری با تاکید بر نقش رهبری در مهار فتنه تصریح کرد: مقام معظم رهبری، نقش محوری، اساسی و بی بدیل را در مهار فتنه داشتند.

شکری اظهار داشت: ایشان ابعاد مختلف جریان فتنه و نقشه های آنان را در زمان های متعدد و با بیان شیوا و روشن برای ملت بزرگ ایران بیان کردند و مردم انقلابی ایران با بهره مندی از روشنگری های این حکیم فرزانه تا به پای جان به میدان آمده و از ارزش های انقلاب پاسداری کردند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان افزود: حماسه 9 دی در اوراق تاریخ می درخشد و این حماسه بزرگ حاکی از بصیرت، هوشیاری و بیداری ملت ایران و فهم دقیق، درست و درک به موقع است.