تيم استان مركزي قهرمان مسابقات شطرنج كارگران ايران شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" در اين مسابقات 12 تيم از استان هاي گيلان ، كردستان ، تهران ، همدان ، قزوين ، سمنان ، لرستان ، ايلام، مازندران ، خوزستان ، بوشهر و مركزي حضور داشتند كه در هفت دور به روش سوييسي با هم به رقابت پرداختند كه در پايان و در نتيجه تيمي تيم مركزي با 24 امتياز توانست عنوان قهرماني اولين دوره برگزاري اين مسابقات را به خود اختصاص دهد و تيم هاي سايپا يدك از تهران و گيلان به ترتيب با 5/22 و 21 امتياز دوم و سوم شدند.

اما در مسابقات انجام شده انفرادي علي تجويدي ، كامران مدني و رضا سعيدي هرسه ازاستان مركز ي اول تا سوم شدند.