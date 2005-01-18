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۲۹ دی ۱۳۸۳، ۱۰:۳۰

تيم استان مركزي قهرمان مسابقات شطرنج كارگران ايران شد

اولين دوره مسابقات شطرنج قهرماني كارگران كشور كه از روز شنبه بيست و ششم دي ماه در محل خانه شطرنج اراك آغاز شده بود با قهرماني تيم ميزبان به پايان رسيد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" در اين مسابقات 12 تيم از استان هاي گيلان ، كردستان ، تهران ، همدان ، قزوين ، سمنان ، لرستان ، ايلام، مازندران ، خوزستان ، بوشهر و مركزي حضور داشتند كه در هفت دور به روش سوييسي با هم به رقابت پرداختند كه در پايان و در نتيجه تيمي تيم مركزي با 24 امتياز توانست عنوان قهرماني اولين دوره برگزاري اين مسابقات را به خود اختصاص دهد و تيم هاي سايپا يدك از تهران و گيلان به ترتيب با 5/22 و 21 امتياز دوم و سوم شدند.
اما در مسابقات انجام شده انفرادي علي تجويدي ، كامران مدني و رضا سعيدي هرسه ازاستان مركز ي اول تا سوم شدند.

 

 

کد مطلب 149627

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