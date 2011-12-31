طرح بصیرت عاشورایی در بخش خلجستان قم اجرا شد

حجت‌الاسلام سید عباس رفیعی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دهه سوم ماه حزن و اندوه محرم، برنامه بصیرت عاشورایی در بارگاه 17 امامزاده و بقاع متبرکه بخش خلجستان قم برگزار شد.



وی ادامه داد: این برنامه توسط مبلغان اعزامی اجرا شد که مطمئنا در افزایش بصیرت مردم به ویژه جوانان نسبت به عاشورای حسینی تاثیر بسزایی دارد.



حجت‌الاسلام رفیعی‌پور تصریح کرد: این برنامه مهم به صورت شاخص در یکی از امامزاده‌های موجود در بخش خلجستان قم برگزار شد که با استقبال مردم همراه بود.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی دستجرد با اشاره به دیگر برنامه‌های این اداره گفت: اداره تبلیغات اسلامی دستجرد در دهه سوم محرم اقدام به اعزام 15 روحانی به روستاهای بخش خلجستان کرده تا پیرامون فلسفه و اهداف قیام اباعبدالله الحسین(ع) به سخنرانی بپردازند.



وی گفت: در جریان سفر اخیر مسئولان استان قم به بخش خلجستان اعتبارات خوبی برای احداث خانه عالم روستایی تصویب شد که در صورت احداث این خانه‌ها شبکه تبلیغی دین در این بخش گسترده‌تر می‌شود.

