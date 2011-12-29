الزام موسسات پولی غیربانکی به اجرای تکالیف مبارزه با پولشویی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بانک مرکزی طی بخشنامه ای" دستورالعمل های مبارزه با پولشویی در ‌موسسات اعتباری "‌ را جهت اجرا به شرکت های لیزینگ و صندوق های قرض الحسنه ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است:

در اجرای موثر تکالیف مقرر در قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی، دستورالعمل مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری طی بخشنامه شماره 41478/90 مورخ 26/02/1390 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

از آنجا که دستورالعمل‌های مذکور، ناظر بر فعالیت موسسات پولی غیربانکی نیز‌ می باشند لذا مقتضی است موسسات یاد شده ضمن اجرای تکالیف مقرر در این دستورالعمل، بر حسن اجرای دقیق آن نظارت نمایند.

شایان ذکر است دستورالعمل های مذکور در پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی http://www.cbi.ir/page/8732.aspx بخش مبارزه با پولشویی قابل دسترس می باشد.