فتنه ۸۸ با یک نقشه جامع طرح ریزی شده بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در همایش بزرگداشت حماسه ۹ دی که قبل از ظهر پنجشنبه در موسسه امام خمینی (ره) قم برگزار شد گفت: شاید هنوزکم نباشند کسانی که حقیقت فتنه ۸۸ را درک نکرده باشند و در خواص جامعه هم شاهد هستیم که افرادی این حوادث را یک اختلاف انتخاباتی می‌دانند و این حقیقت را درک نکرده‌اند که این مسئله با سال‌ها برنامه ریزی و یک نقشه جامع طرح ریزی شده بود و این در اثر دامی است که برخی مسائل پیچیده را ساده نگاه می‌کنند و ابعاد آن را بررسی نمی‌کنند.

وی در ادامه افزود: بسیاری از حوادث هستند که در عصر خود شناخته نمی‌شوند گاهی سال‌ها و گاهی قرن‌ها باید بگذرد تا تمام ابعاد آن شناخته شوند و حماسه ۹ دی نیز از این جمله حوادث است که شاید آیندگان بهتر بتوانند درباره آن قضاوت کنند که این روز مهم‌ترین روز در تاریخ ما است.



این استاد حوزه علمیه قم گفت: به عنوان نمونه حدود ۱۴۰۰ سال است که ما شیعیان داستان حادثه کربلا را به طور مداوم ذکر می‌کنیم اما اگرکسی بگوید هنوز بعد ازاین مدت اهمیت عاشورا شناخته نشده است حرفی به گزاف نگفته است.



وی گفت: آثار عاشورا تا جایی ادامه داشته است که گاندی می‌گوید ما در راه استقلال درس‌های فراوانی از حسین بن علی (ع) گرفتیم و این نشان می‌دهد هنوز ما شیعیان ابعاد حادثه عاشورا را به خوبی نشناخته‌ایم.



وی افزود: اعتقاد قلبی بنده این است که در طول تاریخ بشریت روزی آموزنده ازعاشورا وجود نداشته و نخواهد داشت.



در قرآن بر یادآوری و ذکر حوادث تاریخی تاکید شده است



رئیس موسسه امام خمینی (ره) با اشاره به شیوه‌هایی که در قرآن برای هدایت و تربیت مردم استفاده شده است گفت: یک قاعده کلی که در قرآن بر آن تاکید شده است یاد آوری قضایا و حوادث تاریخی است.



وی افزود: مصادیق زیادی مانند اشاره به جنگ احزاب که با توجه به اهمیت آن یک سوره به آن اختصاص یافته است در قران ذکر شده و برگزاری همایش‌هایی مانند بزرگداشت حماسه ۹ دی هم از این منظردارای اهمیت است.



مصباح یزدی از دیگر دلایل اهمیت بزرگداشت حماسه ۹ دی را قدردانی از آن حماسه سازانی دانست که با حرکت عظیم خود اسلام و انقلاب را بیمه کردند و توطئه‌های دشمن را نقش بر آب کردند.



وی در ادامه به بعد تبلیغاتی برگزاری چنین بزرگداشت‌هایی اشاره کرد وگفت: باید با این کار به دشمنان یاد آوری کنیم کسانی که حماسه ۹ دی را آفریدند همچنان در صحنه حضور دارند.



می‌توانیم درس‌های زیادی از فتنه ۸۸ بگیریم



این استاد حوزه علمیه هوشیاری در برابر دشمن و دست کم نگرفتن آن و بیدار بودن در برابر فتنه‌های دشمن را درس مهمی از فتنه دانست.



مصباح یزدی از دیگر درس‌های حوادث بعد از انتخابات ۸۸ را این موضوع دانست که دشمن هر چقدر قوی باشد دستی قوی‌تر وجود دارد که دشمن را به دست خود و با نقشه‌های خود نابود می‌کند.



وی مدد الهی را مهم‌ترین درسی دانست که از این قضایا می‌توانیم گرفت و افزود: علاوه بر تاثیرات عینی، ما شاهد این بودیم یک نظام دیگر کارساز است که رزمندگان در جبهه‌ها آن را امداد غیبی نامگذاری کرده بودند و آن چیزی جز مدد الهی نیست که در این حوادث شاهد آن بودیم.



وی افزود: در قرآن آمده است تنها و تنها به قرآن اعتماد کنید و می‌گوید اگر ایمان دارید به خدا توکل کنید و در فتنه ۸۸ هم شاهد این بودیم که توکل بر خدا موجب پیروزی مردم شد.



قضایای فتنه ۸۸ نشان داد ما هر چه داریم از محرم و صفر است



مصباح یزدی گفت: امام راحل فرمودند ما هر چه داریم از محرم و صفر است و شاید ما عمق این سخن گرانب‌ها را درک نکرده بودیم اما با حوادثی که در جریان‌های روزعاشورای ۸۸ روی داد و فتنه گران به امام حسین (ع) اهانت کردند و اگر این اتفاقات رخ نمی‌داد ریشه فتنه به این زودی‌ها کنده نمی‌شد مشخص شد ما هر چه داریم از محرم و صفر است.