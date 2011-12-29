به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی که با حضور دکتر لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، حضرات آیات محمد مومن، نماینده مردم قم در مجلس خبرگان و رضا استادی، امام جمعه قم، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد عضو مجلس شورای اسلامی، بهمن دری، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی، نماینده بیوت مراجع عظام تقلید، حجج اسلام محمد حسین موسیپور، استاندار قم و علی بنایی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استان در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار شد، آثار قم پژوهی در ۱۰ جلد رونمایی شد.
بر پایه این گزارش، فهرست مجلدات ده گانه شناختنامه قم که در بیش از ۴ هزار صفحه به چاپ رسیده، به ترتیب عبارت است از حضرت فاطمه معصومه (ص) و آستانه مقدسه، مساجد و مشاهد و مزارات قم، حوزه علمیه قم، رجال قم، تاریخ قم، سفرنامهها، کتابشناسی، تاریخ قم، آثار پراکنده و نمایهها که با هدف احیای آثار مهم در باب قمشناسی و تشکیل پرونده علمی برای قم پژوهی منتشر شده است.
تقدیر از سه تن از پیشگامان قم شناسی
در این مراسم از چند تن از پیشگامان قمشناسی از جمله حجت الاسلام سید محمود مرعشی نجفی، مدیر کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی، خانواده مرحوم استاد علی اصغر فقیهی و استاد سیامک سرلک با اهدای هدایایی تقدیر شد.
قم - خبرگزاری مهر: طی مراسمی، آثار قم پژوهی در ۱۰ جلد با حضور و سخنرانی دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در قم رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی که با حضور دکتر لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، حضرات آیات محمد مومن، نماینده مردم قم در مجلس خبرگان و رضا استادی، امام جمعه قم، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد عضو مجلس شورای اسلامی، بهمن دری، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی، نماینده بیوت مراجع عظام تقلید، حجج اسلام محمد حسین موسیپور، استاندار قم و علی بنایی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استان در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار شد، آثار قم پژوهی در ۱۰ جلد رونمایی شد.
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