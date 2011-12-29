جام جهانی 2014 برای ما شروع شده است/ زمان آغاز تمرینات و دیدار دوستانه

به گزارش خبرگزاری مهر، "کارلوس کی‌روش" که هم اکنون در دوبی بسر می‌برد در گفتگویی تلفنی با مدیر رسانه‌ای تیم ملی برنامه‌های آتی این تیم را تشریح و باردیگر بر اهمیت ویژه سه دیدار سرنوشت ساز در خردادماه تاکید کرد.

کی‌روش 18 یا 19 دی‌ماه به ایران بازمی‌گردد

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در ابتدای این گفتگو با تاکید بر اینکه حداکثر 18 یا 19 دی به ایران بازخواهد گشت، اظهار داشت: در مراحل قبلی اردوهایی داشتیم که به ما کمک کرد تا به موقعیتی دست پیدا کنیم که دیدار با قطر به یک دیدار تشریفاتی تبدیل شود، البته هدف اصلی من هم همین بود که خوشبختانه انجام شد.

به توافق با سازمان لیگ احترام گذاشتیم

وی در ادامه افزود: همچنین با هماهنگی و توافقی که از قبل با سازمان لیگ داشتیم قرار بر این بود که شروع اردو برای دیدار با قطر هیچگونه تداخلی با مسابقات لیگ نداشته باشد و در برگزاری آن خللی وارد نشود که این به نفع همکاران ما در باشگاه‌ها هم هست. دلیل این کار، پایبندی و احترام به توافقی بوده که با سازمان لیگ داشته‌ایم و اینکه دیدارهای لیگ به صورت منظم انجام شود تا زمانی که ما دیدارهای حساس‌تری را پیش رو داریم، فرصت بیشتری برای برگزاری اردوهای تیم ملی داشته باشیم.

اردوی تیم ملی از 28 بهمن آغاز می‌شود

کی‌روش درباره اردوی آینده تیم ملی کشورمان گفت: طبق هماهنگی با سازمان لیگ برتر که در همین روزهای اخیر حاصل شد، اردوی بعدی تیم ملی از 28 بهمن آغاز خواهد شد و تا روز دیدار با قطر (10 اسفند) ادامه خواهد داشت. البته من از فدراسیون درخواست برنامه ریزی برای یک دیدار تدارکاتی برای دوم یا سوم اسفندماه کرده‌ام.

بازی دوستانه در تهران یا امارات

وی درباره محل برگزاری این دیدار افزود: هنوز بطور قطعی مشخص نیست اما ترجیح من بدلیل اینکه بازی با قطر در تهران است، این است که بازی در تهران باشد اما گاهی اوقات وقتی وارد مذاکره با تیم‌های خارجی برای انجام دیدارهای دوستانه می‌شویم، ممکن است آنها شرایط خاص خودشان را داشته باشند که اگر چنین شود و نتوانیم در تهران بازی کنیم، نظر من این است که در امارات برگزار شود زیرا مسیر پروازی کوتاهی تا تهران دارد.

سه دیدار حیاتی در خرداد پیش رو داریم

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان سپس به تشریح وضعیت این تیم بعد از دیدار با قطر پرداخت و گفت: برای آماده سازی تیم برای سه دیدار حیاتی در خردادماه آینده، یک مشکل بسیار بزرگ داریم که متاسفانه هنوز حل نشده و آنهم دیدارهای مرحله یک شانزدهم نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیاست که در روزهای 9 و 10 خرداد برگزار خواهد شد، این دقیقا چهار روز قبل از نخستین دیدار ما در مرحله آخر مقدماتی جام جهانی است (14 خرداد).

وی افزود: ما در این ماه سه دیدار پیاپی درطول 10 روز داریم و باید بازیکنان ملی پوش را بطور کامل دراختیار داشته باشیم اما آنها چهار روز قبل از اولین مسابقه ما با تیم باشگاه‌شان به میدان می‌روند و البته اگر دو سهمیه قطعی ما در لیگ قهرمانان تبدیل به سه سهمیه شود، کار ما دشوارتر خواهد شد.

چاره جویی برای تداخل اردوی تیم ملی با مسابقات لیگ قهرمانان آسیا

کی‌روش خاطر نشان کرد: این مسئله متاسفانه هنوز حل نشده و فیفا و ای اف سی در پی مکاتبه فدراسیون فوتبال در این باره، با تغییر برنامه مسابقات لیگ قهرمانان موافقت نکرده‌اند اما ما هنوز با فدراسیون و سازمان لیگ درحال مذاکره هستیم تا ببینیم چه راهکاری برای حل این مشکل می‌توانیم پیدا کنیم چون ما از ابتدای اردو، تیم کامل‌مان را نیاز داریم، البته این موضوع نه تقصیر فدراسیون و نه سازمان لیگ است اما مشکلی است که باید با کمک هم راه حلی برای آن بیابیم.

دو یا سه مینی کمپ پس از دیدار با قطر برگزار می‌شود

سرمربی تیم ملی کشورمان ضمن تشریح برنامه‌های این تیم پس از دیدار با قطر خاطر نشان کرد: البته پس از دیدار با قطر تا خردادماه، اردوهای تیم ملی متوقف نمی‌شود و ما در نظر داریم دو یا سه مینی کمپ (اردوی کوتاه مدت) برگزار کنیم تا بطور دائم آمادگی و شرایط بازیکنان را مورد ارزیابی قرار دهیم.

امیدوارم بهانه‌ای برای حضور دژآگه در تیم ملی نباشد

وی همچنین درباره حضور اشکان دژآگه در تیم ملی گفت: همانگونه که قبلا هم گفته‌ام از نقطه نظر فنی، شرایط این بازیکن برای من کاملا روشن و قابل قبول است اما متاسفانه بار قبل مشکلاتی از لحاظ هماهنگی و انجام روال اداری پیش آمد که او نتوانست به ما ملحق شود اما امیدوارم برای آینده بهانه‌ای از این جهت وجود نداشته باشد، ضمن اینکه ما به قوانین بین المللی فیفا احترام می‌گذاریم و هر تصمیمی که اتخاذ کنیم، خارج از چارچوب این قوانین نخواهد بود.

در کارمان برای تیم ملی ایران چیزی کم نمی‌گذاریم

کی روش همچنین در پیامی به اهالی فوتبال گفت: این دلگرمی و اطمینان را به تمامی اهالی فوتبال می‌دهم که ما با جدیت هرچه تمام‌تر کارمان و تمامی امور مربوط به تیم ملی را پیگیری می‌کنیم و این را با قاطعیت می‌گویم که در کارمان برای تیم ملی ایران چیزی کم نمی‌گذاریم اما از سوی دیگر بر این موضوع برای چندمین بار تاکید می‌کنم که ما آینده‌ای در جام جهانی 2014 نخواهیم داشت اگر در ژوئن 2012 (خرداد ماه 91) نتوانیم موفق باشیم و همه باید درک کنند که جام جهانی آینده برای ما در خردادماه آینده رقم می‌خورد و به همین دلیل به یک برنامه ریزی عالی و منظم برای این ماه نیاز داریم.

جام جهانی 2014 برای ما شروع شده است

وی تصریح کرد: من این پیام را کاملا شفاف و روشن به بازیکنان، مربیان و تمامی هواداران فوتبال می‌دهم که جام جهانی 2014 برای ما شروع شده اما نقطه عطف آن در ماه ژوین آینده خواهد بود و ما برای صعود به جام جهانی، باید سال 2012 و به ویژه ماه ژوئن این سال را بسیار جدی بگیریم. ما در مرحله بعد در یک گروه پنج تیمی باید هشت بازی رفت و برگشت برگزار کنیم و 9 امتیاز سه دیدار خرداد ماه آینده، یعنی بیش از 30 درصد کل امتیازهای این هشت دیدار.

الان وقت حمایت از تیم ملی است

سرمربی تیم ملی ایران در پایان این گفتگو اظهار داشت: از زمانی که من وارد ایران شدم همه مسئولان از رئیس فدراسیون گرفته تا تمامی مسئولان ورزش که من با آنها صحبت کرده‌ام، متفق القول تاکید کرده‌اند که اولویت فوتبال ایران، صعود به جام جهانی 2014 است. اکنون زمانی است که باید این را نشان دهند و با حمایت‌های همه جانبه خود از تیم ملی راه را برای صعود تیم هموار کنند و نشان دهند که برای دستیابی به این اولویت تا چه اندازه حاضرند از تیم ملی کشورشان حمایت کنند.