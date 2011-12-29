به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد ناصر سقای بی ریا مشاور سابق رئیس جمهور در امور روحانیون که بعد از ظهر روز پنجشنبه در ستاد انتخابات وزارت کشور حضور یافت اعلام کرد از حوزه تهران داوطلب نمایندگی است.

وی گفت: مورد حمایت جبهه پایداری هستم اما قرار گرفتن در لیست جبهه پایداری حتمی و قطعی نیست.

وی در پاسخ به این سئوال که اگر در لیست قرار نگیرید آیا انصراف می دهید گفت: هنوز نسبت به این موضوع تصمیم نگرفته ام.

سقای بی ریا گفت: دو جبهه پایداری و متحد اصولگرایان با هم در حال رایزنی هستند و ممکن است در مورد خیلی از کاندیداها به اتفاق نظر برسند.

وی ابراز امیدواری کرد که وحدت میان دو جبهه متحد اصولگرایان و پایداری ایجاد شود.

وی در مورد استراتژی اصلاح طلبان در این دوره از انتخابات گفت: در حال حاضر کاندیداهای اصلاح طلبان در حال ثبت نام هستند. آنها می خواهند از هر دو طرف استفاده کنند هم می خواهند از اهرم تحریم بهره ببرند هم افرادشان را داخل مجلس ببرند.

سقای بی ریا در پاسخ به مهر مبنی بر اینکه چه برنامه ای برای مجلس نهم دارد گفت: هنوز فکرش را نکرده ام اما چون در همه عرصه های مدیریتی کشور بوده ام و تحصیلات فعالیت های مرتبط با امور فرهنگی را دارم بیشتر در حوزه های فرهنگی فعالیت خواهم کرد.

وی درباره ثبت نام تعدادی از کاندیداهای جریان انحرافی گفت: موافق جریان انحرافی نیستم و جریان جبهه پایداری نیز نسبت به آن حساسیت دارد.

وی در خصوص چالش زیاد مجلس هشتم و دولت نیز گفت: اگر مجلس و دولت هر کدام روی ضوابطی که دارند عمل کنند چالش بین آنها به حداقل خواهد رسید. البته ابهاماتی نیز در قوانین و مقررات وجود دارد که دو طرف باید برای برطرف کردن آن تلاش کنند.