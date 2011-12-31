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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۴۴

در سال جاری/

610 میلیارد ریال به تامین زیرساختهای اشتغال خراسان شمالی تخصیص یافت

610 میلیارد ریال به تامین زیرساختهای اشتغال خراسان شمالی تخصیص یافت

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار خراسان شمالی گفت: 610 میلیارد ریال بودجه برای تامین زیرساختهای اشتغال به بخش های کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و گردشگری استان در سال مالی جاری تخصیص یافته و هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قلی زاده ظهر در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، همچنین با تاکید بر توسعه زمینه های جهش دهنده اشتغال در استان، اظهار داشت: علاوه بر اینکه می بایست زیرساختهای حوزه کشاورزی و صنعت استان توسعه یابد، برای توسعه خدمات تولیدی نیز باید مجوز صادر شود.

وی تصریح کرد: صدور مجوز برای سوق کارجویان به سوی فعالیتهای خدماتی تولیدی زمینه های ایجاد اشتغال پایدار را فراهم می کند که تولید پوشاک از جمله این فرصتها است.

وی تاکید کرد: تخصیص اعتبارات صندوق مهر امام رضا ( ع ) نیز بر توسعه زمینه های اشتغال پایدار و خانگی بسیار موثر است.

قلی زاده اعلام کرد: تا کنون 37.3 درصد در بخش کشاورزی، 26.3 درصد در بخش صنعت و 36.5 درصد نیز در بخش خدمات، فرصتهای اشتغالزایی در استان فراهم شده است.

کد مطلب 1496291

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