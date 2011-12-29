22 خرداد اوج جمهوریت نظام بود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی در همایش 9 دی، رمز ماندگاری انقلاب اسلامی که امروز صبح در مکان سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد با تاکید بر اینکه موضوع اصلی، 22 خرداد نبود بلکه 22 بهمن بود تصریح کرد: ضروری است رابطه میان 9 دی و 22 خرداد 88 و همچنین رابطه بین 22 خرداد با بهمن 57 را بررسی و درک کنیم .

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 به پیروزی رسید تا مبدا یک اتفاق مهم در عصر ما بشود، گفت: اهمیت 22 بهمن در این بود که یک مدل و یک نظریه جدید در مناسبات حاکمه بر جهان ارائه کرد و آن بی شک نظریه مردمسالاری دینی بود.

وی افزود:در نظریه مردمسالاری دینی حرکت مردم در سایه دین و اعتقاد و وعده های الهی و ارزش های اسلامی است و در واقع این نظریه ای بود که از یک سو برای مقاومت در برابر زیاده خواهان و از سوی دیگر برای پیشرفت و تعالی مطرح شد.

جلیلی با بیان اینکه مبدا این نظریه امام بود و مردم با همراهی خود این نظریه را محقق کردند، افزود: 22 بهمن روز بروز مردمسالاری دینی بود و فکر و اندیشه اسلامی در قالب این نظریه ظهور کرده و استکبار نیز به مقابله با آن پرداخت.

وی ادامه داد: در سالی که انقلاب اسلامی نظم جدیدی را به مناسبات جهانی ارائه کرد خواست قدرتها بر جهان مستولی بود و در چنین اوضاعی نظریه ای تحقق یافت که فقط در کتابها وجود نداشت، بلکه در مرحله اول خود را به مخالفان اثبات کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنانش گفت:از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران مرکزیتی برای مبارزه با انقلاب شکل گرفت و دشمنان انقلاب بارها اعتراف کردند که اگر صدام جنگ هشت ساله علیه ایران را به راه انداخت به پشتوانه همین مرکزیت ضد انقلاب بود.

وی افزود: برنامه آنها در دهه اول انقلاب این بود که با روش های سخت افزارانه جمهوری اسلامی را از میان بردارند .

جلیلی ادامه داد: در دهه دوم انقلاب نیز این مرکزیت ضد جمهوری اسلامی سعی کرد با تحریم ها و تهاجم فرهنگی و همچنین فشارهای روانی مانع پیشرفت و تثبیت نظام اسلامی بشود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: در دهه سوم اما دشمنان وارد عرصه جدیدی از ضدیت با نظام شدند که از آن تحت عنوان جنگ نرم می توان یاد کرد.

وی افزود: کسانی که سنگین ترین حمایت ها را از وحشی گری های دولت شاهنشاهی در ایران داشتند مدعی حقوق بشر در ایران شدند، تروریزم را بنا به خواسته خودشان تعریف کردند و هر کسی که در چارچوب منافع آنها نمی گنجید را به تروریزم متهم کردند.

جلیلی ادامه داد: آنها شعارهایی را مطرح کردند مبنی بر اینکه ما نهادهای انتخابی را قبول داریم و نهادهای انتسابی از نظر ما قابل قبول نیست ولی در 22 خرداد 88 که دشمن یک دهه بر روی شعارهای این چنینی تمرکز کرده بود به یکباره خلع سلاح شد و در 22 خرداد اوج جمهوریت نظام به رخ آنها کشیده شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: از آن جایی که دشمن نمی توانست مشارکت 85 درصدی مردم را انکار کند آخرین مدلی که برایشان باقی مانده بود را رو کرد و در واقع مدل جمهوری اسلامی را به چالش کشید.

وی با بیان اینکه عظمت 22 خرداد در این بود که نشان داد مدل نظام اسلامی یک جمهوریت قوی دارد افزود: 4 سال قبل از انتخابات88 ظرفیت هایی در کشور بروز کرد که برای دشمن غیر قابل تحمل بود چون با تعریف مفاهیم جدیدی مشخص کرد کشورهای جهان نیازی به مسائل تعریف شده از سوی قدرتها ندارند.

جلیلی همچنین گفت: در این مدل جمهوری اسلامی تروریزم را بازتعریف کرده و خود آنها را متهم ساخت و از همین رو غرب تحمل خود را از دست داد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به جنگ 33 روزه و 22 روزه رژیم صهیونیستی با مردم لبنان و غزه گفت:وقتی ظرفیت انقلاب اسلامی تکثیر شد نتیجه اش در همه جا یکی بود لذا در این جنگ ها نیز آنها ناکام ماندند.

وی در ادامه گفت: آنانی که خود متهم به تولید و تکثیر سلاح های هسته ای هستند و زرادخانه های هسته ای داشته و آزمایش اتمی انجام می دهند مدعی جمهوری اسلامی شده اند.

جلیلی افزود: آنهایی که در ابعاد گسترده نسل جدید سلاح هسته ای را تولید کردند مدعی فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران شده اند ولی جمهوری اسلامی نیز از این سو تاکید کرد که آنها نیز باید خلع سلاح شوند؛ و بعد، پیشرفت های هسته ای خود را که حق همه می داند به نمایش درآورد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: ظرفیتی که جمهوری اسلامی توانست در زمینه هسته ای کسب کند و مدعی آن شود در 22 خرداد نتیجه داد .

وی به وقایع انتخابات سال 1388 اشاره کرد و گفت: غرب تصمیم گرفت پس از شکست های متوالی نظام جمهوری اسلامی را از داخل به چالش بکشد ولی انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل نشان داد که جمهوریت نظام در بالاترین شکل قرار دارد و این بار کسانی که بنای تقابل با نظام اسلامی را گذاشتند نه چهره هایی که همیشه مخالفت می کردند بلکه آنهایی بودند که وجهه خود را در داخل کسب کرده بودند.

جلیلی ادامه داد: ظلم بزرگی از سوی این افراد به نظام جمهوری اسلامی در 22 خرداد شد ولی ظلم بزرگتر به طرفداران کاندیدایی شد که حائز رای اکثریت نبود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان کرد: جمهوریت نظام اسلامی در 22 خرداد نشان داد که نه تنها حافظ اسلامیت نظام است بلکه ولایت فقیه بزرگترین پشتیبان جمهوریت است و مانع وتوی رای مردم می شود.

وی با بیان اینکه فتنه از جایی شروع شد که مرکزیت آن در ابتدای انقلاب حضور داشتند گفت: همان هایی که از این انقلاب وجهه گرفته بودند در مقابل انقلاب ایستادند .

جلیلی گفت: کسانی که فکر می شد تنها در مقابل تفکر اسلامی نظام هستند این بار در مقابل جمهوریت نظام قرار گرفتند و به عنوان پادوی مرکزیت ضد انقلاب از سخیف ترین استدلالها استفاده کردند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: پرده های گوناگونی همانند کشته سازی به راه انداختند و خانمی که به عنوان روشنفکر در رسانه ها مطرح است در مراسم فردی که زنده است شرکت کرد..

جلیلی همچنین گفت: اگر فردی مدعی است که کسی به نام ترانه موسوی با او نسبت داشته و یا با او دوست بوده بیاید اعلام کند در حالیکه این فرد به هیچ وجه وجود خارجی ندارد.

وی با اشاره به تلاش های مرکزیت ضد انقلاب گفت: آنها باید انتقام شکست در جنگ 22 روزه و 33 روزه را با شعار" نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران "می گرفتند زیرا اگر دشمنان در جنگ 22 روزه و 33 روزه شکست خوردند به خاطر اندیشه های انقلاب اسلامی بود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: این ظرفیت به خاطر اندیشه های اسلام، مردم متدین و ولایت فقیه به وجود آمده بود که آنها از ظرفیت سازان آن انتقام گرفتند.

جلیلی در ادامه به حضور مردم در راهپیمایی9 دی اشاره کرد و گفت: مردمی که در 9 دی آمدند و این حماسه را خلق کردند هم ازجمهوریت، هم از اسلامیت و هم از رهبری دفاع کردند و از ولی فقیه که اجازه نداد رای 22 خرداد وتو شود برای آن آمدند.

وی در ادامه گفت:امروز ظرفیتی به دست آمده است که بیش از پیش انقلاب اسلامی در حال رویش در سرزمین های اسلامی است و دیگر مسئله دشمنان امروز جمهوری اسلامی نیست بلکه ظرفیت هایی است که نظام اسلامی تکثیر می کند و الگو و مدل سایر کشورها شده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی به انتخابات پیش رو اشاره کرد و اظهار داشت: این انتخابات یکی دیگر از ظرفیت های انقلاب است که نشان می دهد نظام اسلامی پویا و الهام بخش برای سایر مسلمانان است.

جلیلی همچنین گفت: آنچه که امروز دشمنان وارد آن شده اند عرصه فرصت ساز برای جمهوری اسلامی است و ورود آنها به جنگ نرم ورود به عرصه ای است که مزیت نسبی ما به شمار می رود.