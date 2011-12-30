انتقادهای"صرفا جهت اطلاع" دلیل بر ضعف در تلویزیون نیست

عزت‌الله ضرغامی، رئیس سازمان صداوسیما در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی‌بر اینکه چرا برنامه‌هایی همچون "جمع ما" با وجود آنکه چند بار در برنامه "صرفاً جهت اطلاع" مورد انتقاد قرار گرفته، اصلاح نمی‌شود، توضیح داد: برنامه "صرفاً جهت اطلاع " نگاه انتقادی دارد، اما این مسئله دلیل بر این نمی‌شود که اگر این برنامه از سریالی انتقاد کوچکی می‌کند، آن اثر ضعیف است.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه اگر این برنامه از سریال "تا ثریا" نقد کند یا ایرادی کوچک از برنامه‌ای بگیرد، اصلاً دلیل بر این نمی‌شود که سازندگان اثر زحمت نکشیدند و اثر مشکلات زیادی دارد. اگر این انتقادها درست باشد، حتماً زمانی که فرصتی فراهم شود کارگردان، تهیه‌کننده و مدیر گروه در شبکه پاسخگوی انتقادها خواهند بود. این برنامه نشان دهنده فضای آزادی در رسانه است.

رئیس سازمان صداوسیما افزود: برنامه‌های تلویزیون سلایق مختلف مردم را پوشش می‌دهد. وقتی اشکالی مطرح می‌شود ممکن است برخی مردم آن را قبول داشته و بعضی دیگر این اشکال را وارد ندانند. اگر طرح انتقاد درست باشد، حتماً آن اصلاح می‌شود و اگر درست نباشد آن برنامه اصلاح نمی‌شود.

ضرغامی یادآور شد: همان طور که تاکید کردم این برنامه نشان دهنده آزادی و طرح نظرات مختلف است. برنامه "صرفاً جهت اطلاع" شاخص صحت و سقم یک برنامه نیست، بلکه این کار در مرکز نظارت سازمان انجام می‌شود و گزارش دقیق این مرکز درباره آسیب‌ها، تخلفات و ایراد ارائه خواهد شد و رسانه‌ای نمی‌شود. گزارش‌های این مرکز منبع و مرجع موثقی است و بر اساس آن مدیریت‌ها تصمیم می‌گیرند. برنامه "صرفاً جهت اطلاع" از جاهای مختلف کشور انتقاد می‌کند، از برنامه‌های تلویزیون هم انتقاد می‌کند.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگاران مبنی‌بر راه‌اندازی شبکه‌های تخصصی در حالی که پروژه‌های مختلف با مشکلات مالی رو به رو شده‌اند، توضیح داد: هر بودجه‌ای در جای خودش مصرف می‌شود. ما حتماً مشکل اعتبار در حوزه‌های مختلف داریم، ولی معنای مشکل اعتبار این نیست که ما یک نگاه کاملاً مستقلی داشته باشیم و بگویم چون آن سریال تمام نشده نباید مجموعه دیگر شروع شود.

رئیس رسانه ملی ادامه داد: همه چیز به طور متناسب با اولویت مختلف تهیه می‌شود. به عنوان مثال شبکه اسپانیولی که از مدتی پیش پخش آزمایشی آن شروع شده اعتبارات مستقل خودش را دارد و حدود 20 میلیون دلار اعتبار برایش در نظر گرفته شده است که انشاء‌الله به زودی هم راه‌اندازی می‌شود. حال دلیل نمی‌شود که اعتبار این شبکه را به بدهی‌های دیگر اختصاص بدهیم. هر پروژه‌ای بودجه مستقل خودش را دارد.

ضرغامی یادآور شد: کسانی هم که طلب دارند در فرصت مناسب تسویه خواهند کرد. در مجموع هر بودجه‌ای در جای خودش مصرف می‌شود.

وی درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما درباره انتخابات مجلس گفت: خوشبختانه برنامه‌های انتخابات روی آنتن است. هر چه به انتخابات نزدیک شویم تعداد این برنامه‌ها زیادتر می‌شود. کیفیت مضمون هم تغییر خواهد کرد و وارد به دوره‌هایی می‌شویم که اگر نگوییم هیجانی، می‌توانیم از واژه شور و اشتیاق بیشتر و آماده کردن مردم پای صندوق مردم استفاده کنیم. برنامه‌هایی که گروه‌های سیاسی و گروه‌های مختلف دیگر در رادیو وتلویزیون ساختند به تدریج پخش می‌شود.

رئیس سازمان صدا و سیما ادامه داد: ستاد انتخابات سازمان صداوسیما هم از مدت‌ها قبل فعال بوده و جلسات ثابت داشته و ادامه خواهد داشت. هدف سازمان برگزار شدن انتخابات پرشور و گسترده است. قطعاً این انتخابات فرصت‌های جدید برای مسئولان، کشور و نظام فراهم می‌کند تا با اتکای بیشتر به آرا برنامه‌هایی خودشان را که بیشتر در خدمت مردم باشند را ارائه خواهند کرد.

ضرغامی درباره اینکه آیا مناظره هم برای برنامه‌های انتخابات پخش می‌شود یا نه؟ می‌گوید: برای برنامه‌های مجلس مناظره نداریم، چرا که تعداد نامزدها زیاد است. تا اینکه انتخابات ریاست جمهوری شکل بگیرد. ما که خاطره خوبی داریم تا ببینیم نظر شما چه باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا خودتان هم نامزد ریاست جمهوری خواهید شد یا نه؟ گفت: من بارها به این سئوال پاسخ داده‌ام، اما باز هم تکرار خواهم کرد، فکر می‌کنم مدیریت فرهنگی برای کسانی که در حوزه فرهنگ هستند، اولویت کارشان است. شاید برای ریاست جمهوری افراد مختلفی باشد که صلاحت داشته باشند یا برای وزرات کشور نامزدهای مختلف باشد، اما اگر از من بپرسند که برای گروه فیلم و سریال چند نامزد دارید؟ من ممکن است دو تا نامزد هم نداشته باشم یا اگر بگویند برای گروه اجتماعی سیاسی شبکه سه چند نامزد دارید؟ سه تا چهار نامزد بیشتر نداریم.

رئیس سازمان صدا و سیما ادامه داد: کار فرهنگی پیچیده است. بنابراین فکر می‌کنم اولویت مدیران کشور که در این حوزه کار می‌کنند این است که تا آنجایی که می‌توانند انرژی در این مسیر بگذارند.

ضرغامی در پاسخ به این سئوال که بعد از مقطع انتخابات تلویزیون مخاطبان خودش را از دست داد و دوباره به دست آورد. حال با راه‌اندازی شبکه‌های تخصصی چقدر می‌تواند در جذب مخاطب موفق باشد؟ گفت: قبول ندارم در دوران بعد از انتخابات مخاطبان تلویزیون کم شد. بعد از این حوادث، مجموعه تلویزیونی "رستگاران" پخش شد که با استقبال مخاطبان رو به رو شد و حتی می‌توان گفت تعداد بینندگان بی‌نظیر بود.

وی ادامه داد: هر شبکه جدید به خصوص شبکه‌های موضوعی که راه‌اندازی می‌شود بخشی از مخاطبان را متمرکز می‌کند. از سوی دیگر این شبکه‌ها مکمل شبکه‌های عمومی هستند. بنابراین نه تنها از مخاطبان کلی کم نمی‌کند، بلکه تعداد مخاطبان را افزایش می‌دهد.