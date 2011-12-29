اساس شکل گیری انقلاب بر هم زدن نظام تک قطبی مستکبران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاشانی پور قبل از ظهر پنج شنبه در همایش بزرگ تجدید میثاق با ولایت فقیه که در تالار شهیدان نژاد فلاح برگزار شد، اظهار داشت: اساس شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که تحولی را در جهان به وجود آورد بر هم زدن نظام تک قطبی مستکبران بود.

وی ادامه داد: به همین دلیل مستکبران جهانی دشمنی و توطئه های خود را بر علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند که فتنه سال 78 از جمله آن بود که حضور پرشور مردم و خلق حماسه 23 تیر سال 78، توطئه و فتنه دشمنان را خاموش کرد.

کاشانی با بیان اینکه هر ساله حماسه بزرگ 9 دی باید گرامی داشته تا در آینده ماندگار شود، اضافه کرد: طی دو سال گذشته فتنه 88 رخ داد که با خلق حماسه 9 دی و ولایت مداری مردم، دوباره توطئه دشمنان خنثی شد.

بصیرت افزایی پیوسته در جامعه باید مورد توجه قرار گیرد

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز گفت: بصیرت افزایی پیوسته در جامعه باید مورد توجه قرار گیرد و در اولویت اول کار و فعالیت ها باشد.

وی گفت: هدف فتنه گران در سال 88 براندازی ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران بود که ملت ایران با زمان شناسی، ولایت مداری، بیداری، هوشیاری و زمان شناسی حماسه 9 دی را خلق و تمام توطئه ها و نقشه های دشمنان را خنثی کردند.