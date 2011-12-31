به گزارش خبرنگار مهر، از زمان معارفه علی اکبر هاشمی بعنوان مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی بیش از یک ماه میگذرد، هاشمی طی آن جلسه که با حضور احمد رسولینژاد، معاون حقوقی، پارلمانی و استانهای وزارت ورزش و جوانان و جمعی از نمایندگان خراسان در مجلس برگزار شد، برنامه محوری و استفاده صحیح از منابع و ظرفیتها را اصلیترین اهدافش در ورزش خراسان عنوان کرد.
گذر لحظهها
با این وجود اما با گذشت بیش از یک ماه از آن جلسه و برگزاری نشستهای متعدد هاشمی با دست اندرکاران ورزش خراسان گویا مدیرکل ورزش خراسان به فراخور زمان از دست رفته هنوز نتوانسته است خود را با شرایط موجود وفق دهد و راه عملی ساختن وعدهها را پیش بگیرد.
هرچند لازم است آقای هاشمی بداند که عبور از این لحظه های حساس آن هم برای ورزش بحران زده خراسان، مسئله ای نیست که بتوان از آن به راحتی گذشت و چه خوب است این متولی تازه نفس ورزش خراسان از بازدهی نه چندان مطلوب مدیران سابق ورزش خراسان درس بگیرد و به نکات آموزنده در این زمینه بیش از هر زمان دیگری توجه کند.
مسئله باندبازی
موضوع دیگری که در این بین مطرح است و افشین داوری، مدیرکل سابق تربیت بدنی خراسان پیش از رفتن بارها به آن اشاره داشت، وجود برخی افراد چسبیده به ورزش و باندباز است. این دسته افراد با توجه به شیوه کاری و سود فراوانی که طی چند سال اخیر به کمک لابی های مختلف نصیبشان شده اکنون حتی در قلب و ریشه ورزش خراسان نفوذ کردهاند و ضربات مهلکی به پیکره ورزش خراسان زدهاند.
براین اساس پیگیری مدیرکل ورزش و جوانان خراسان برای کوتاه کردن دست این افراد مسئلهای مهم و حیاتی است که می تواند کمکی شایسته و راهگشا برای پیشرفت ورزش این استان باشد و هاشمی باید در خصوص حل آن به طور اساسی چاره اندیشی کند.
دغدغه اهالی ورزش
هواداران، ورزشکاران، پیشکسوتان، مجموعه اهالی ورزش خراسان و البته رسانهها بارها به اثبات رساندهاند که اگر مدیر یا مدیران ورزشی مشهد و خراسان کار صحیح و اصولی انجام دهند قطعا از وی حمایت می کنند و در این زمینه نیازی نیست روابط عمومی نهاد متبوع با دعوت از افرادی خاص بدنبال تطمیع آنها و دادن وعدههای خارج از عرف باشد.
دغدغه ای که در طول سالهای اخیر همواره با روح و جان علاقمندان به ورزش درگیر بوده است باز میگردد به بحث کم کاری مدیران، استفاده ناصحیح از بودجه ها، عدم بهره برداری درست از امکانات و آوردن بهانههای مختلف که سرانجام مجموعه این عوامل باعث دلسردی میشود و در مقابل، رفع این ضعفها و تقویت نقاط قوت قطع به یقین حمایت چشمگیر اهالی ورزش خراسان را در پی خواهد داشت.
طبابت این فوتبال بیمار
روزگاری فوتبال خراسان همچون خوزستان از قطبهای مهم فوتبال کشور محسوب میشد و استعدادهای فراوانی از این خطه پای به عرصههای ملی و حتی جهانی گذاشتند اما امروز آن زمین سرسبز تبدیل به بیابانی بیآب و علف شده است. هرچند سرسبز شدن دوباره این بیابان کاریست بس دشوار اما قطعا با یک برنامه ریزی و هدفگذاری صحیح می توان فوتبال خراسان را به درصدی از روزهای اوج بازگرداند.
در این زمینه اولویت اصلی تصمیم گیرندگان فوتبال استان باید رسیدگی اصولی به مشکلات ابومسلمی باشد که در لیگ یک حضور نهچندان مطلوبی دارد و البته پیامی که غرق در بحران است، زیرا حل مسائل این دو تیم می تواند تأثیر فراوانی در زمینه ایجاد انگیزه در بین اهالی ورزش و البته نمایانتر شدن چهره ورزش خراسان داشته باشد.
کلام آخر
هرچند نکات ذکر شده تنها قطره ای از اقیانوس مسائل موجود در ورزش خراسان است اما در پایان باید بار دیگر یادآوری کرد که زمان برای بهبود ورزش و به خصوص فوتبال خراسان همچون برق و باد می گذرد و عدم توجه کافی به این نکته و نیز استفاده از نیروهای ناکارآمد بدون شک به بروز مسائل و معضلات گستردهای در این حیطه خواهد انجامید.
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یادداشت: علی رفسنجـانی
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