جهان آینده چند قطبی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ولایتی ظهر پنجشنبه در جمع بسیجیان اصفهان با اشاره به اینکه جهان آینده جهانی چند قطبی است، اظهار داشت: جهان اسلام یکی از مهمترین این قطبها در آینده خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه روزهای تاریخی در تاریخ هر ملتی تعیینکننده است، افزود: 9 دی یک نقطه عطف در تاریخ ملت ایران است.
مشاور عالی رهبر معظم انقلاب در امور بینالملل تصریح کرد: در آن روز جمعیتی به فاصله سه روز پس از عاشورا به میدان آمد که به گفته تحلیلگران غربی با جمعیتی که برای تشییع پیکر امام خمینی (ره) آمده بودند، برابری میکرد.
وی گفت: طراحان فتنه در روز عاشورا افراد فاسد را به میدان آوردند.
ولایتی با بیان اینکه ضدانقلاب داخلی و خارجی میخواهد بگوید مردم ایران این حکومت را نمیخواهد، ادامه داد: در روز عاشورا آنها امیدوار بودند که با این حرکت، اعتراضها گسترش پیدا کند و حکومت ایران ساقط شود اما اگر از جامعه ایرانی شناخت داشتند در روز عاشورا دست به این کار نمیزدند.
وی اضافه کرد: حوادث عاشورای سال 88 نشان داد که ضدانقلاب از جامعه ایران شناخت ندارد و بر خلاف اعتقادات مردم حرکت میکند.
مشاور عالی رهبر معظم انقلاب در امور بینالملل تاکید کرد: حوادث روز عاشورا سبب شد تا مردم پس از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب در 9 دیماه به صحنه بیایند و با حماسه خود به صراحت از ضدانقلاب اعلام بیزاری کنند.
ولایتی در ادامه به حوادث و کشتار مردم در یمن و بحرین اشاره کرد و گفت: آنچه که در این دو کشور اسلامی رخ داد ممکن است به زودی به ثمر نرسد اما شرایط به سالهای گذشته نیز بر نمیگردد.
وی تاکید کرد: امروز اسرائیل با دیواری که بین خود و فلسطین میکشد در واقع سبب محدودیت و محبوس شدن خود را فراهم میکند زیرا آنها از نیل تا فرات را برای امپراطوری خود تدارک دیده بودند.
مشاور عالی رهبرمعظم انقلاب در امور بینالملل اظهار داشت: اسرائیل در تحولات اخیر با شعار "بهار عربی" که نماد لیبرال دموکراسی غرب است به جنگ روانی علیه کشورهای عربی پرداختند و پس از آنکه شعارها اسلامیتر شد این تعبیر را به "زمستان اسلامی" تغییر دادند.
وی با اشاره به اینکه امروز جمهوری اسلامی الگو و تنها نقطه اتکای جهان اسلام است، اضافه کرد: زمانی مسلمانان در موضع انفعال بودند اما اکنون با به دست آوردن اعتماد به نفس خود فرهنگ اسلامی رو به گسترش است.
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