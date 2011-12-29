بیانیه سازمان بسیج دانشجویی استان البز به مناسبت 9 دی

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این بیانیه که نسخه ای از آن به دفتر خبرگزاری مهر در کرج ارسال شد، آمده است: دو سال از حضور حماسی ملت ایران در دفاع از عقاید و آرمان های خود در یوم الله 9 دی گذشت مردم انقلابی ایران با حضور پرشکوه و یکپارچه خود در راهپیمایی نهم دی 88 ثابت کردند که توطئه ها و نقشه های اسکتبار جهانی نتوانسته آنان را در ادامه راه شهدا و امام شهیدان لحظه ای متوقف کند.

این بیانیه می افزاید: حماسه 9دی خروش اکثریت مردم را به تصویر کشید و همدلی و اوج ولایتمداری ملت ایران

را به نمایش گذاشت.



بیانیه می افزاید: داغ عاشورای 88 هنوز بردل هاست، گویا فتنه این سال ایجاد شد تا بار دیگر

باغ شهادت را برای رهروان راه حسین (ع) و ولایت بگشاید.



در ادامه آمده است: حماسه 9 دی نشان داد که به رغم حیله گری های مکاران زمان، ملت ایران بیدار است

و برای ریشه کنی فتنه ها گوش به فرمان ولایت است.



سازمان بسیج دانشجویی استان البرز در این بیانیه افزوده است: ملت ایران روز 9 دی پیروز جنگ احزابی بود که جای کفار و سران مکه با سران فتنه و منافقان و سلطنت طلبان و لیبرال ها شمشیر می زدند.



این بیانیه افزود: 9 دی به خواص بی بصیرتی که نظام را به آشوب های خیابانی و آتش های نهفته در سینه ها تهدید کردند ثابت کرد که آتشفشان خشم ولایتمداران بسیار پرگدازه تر و سوزانده تر است و کافی است رهبرشان گوشه چشمی نشان دهد تا رویش و خیزش عظیم عاشوراییان ریزش ناگهانی فتنه گران را رقم زند.

در پایان بیانیه آمده است: اکنون در دومین سالروز حماسه عظیم ملت ایران در نهم دی ماه بسیج دانشجویی دانشگاههای استان البرز ضمن تاکید بر صیانت از آرمانها و عقاید خود به ویژه اصل مترقی ولایت فقیه و دعوت از آحاد ملت غیور ایران برای پاسداشت این روز عزیز اعلام می دارد تا ظهور منتقم خون حسین (ع) و برپایی حکومت عدل الهی پیرو ولایت فقیه خواهد بود و لحظه ای از آن دست نخواهید کشید.

