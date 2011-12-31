113 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد تخصیص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، امان الله حسین پور در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار داشت: در مالی جاری برای اشتغالزایی مددجویان به این اداره کل تخصیص 130 میلیارد ریال اعتبارات بانکی اعلام شد که در همین راستا دو هزار و 835 پرونده تقاضای تسهیلات اشتغالزایی مددجویان به ارزش 210 میلیارد ریال تشکیل و به بانکها معرفی شد.

وی تصریح کرد: تا کنون به یک هزار و 505 پرونده معرفی شده به بانک به ارزش 107 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی پرداخت شده است.

وی یادآور شد: بانک ملی 48 درصد، بانک صادرات 49 درصد، بانک مسکن 30 درصد، بانک کشاورزی 170 درصد، بانک رفاه کارگران 135 درصد، بانک تجارت 190 درصد، بانک سپه نیز 427 درصد تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان استان پرداخت کرده اند.

حسین پور در ادامه اعلام کرد: برای ایجاد فرصتهای مشاغل خانگی برای مددجویان کمیته امداد استان نیز دو هزار پرونده تشکیل شد که به 126 پرونده به ارزش شش میلیارد و 460 میلیون ریال تسهیلات پرداخت شد.

وی اذعان داشت: در سال مالی 91 نیز باید برای نه هزار مددجو کمیته امداد استان فرصت اشتغال فراهم شود.