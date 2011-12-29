وزیر دولت نهم برای حضور در انتخابات مجلس ثبت نام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه محمود فرشیدی، وزیر آموزش و پرورش دولت نهم با حضور در ستاد انتخابات کشور از داوطلبی اش برای حضور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران خبر داد.

فرشیدی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر خود واجب کفایی دانستم که برای حضور در انتخابات مجلس نهم کاندید شوم. در صورتیکه دوستان جبهه متحد تمایل داشتند وارد لیست آنها می شوم.

وی تاکید کرد: اگر در لیست جبهه متحد قرار نگیرم از حضور در انتخابات مجلس نهم انصراف می دهم.

فرشیدی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اکثر وزرا و مشاوران و معاونینی که در دولت نهم و دهم حضور داشتند و داوطلب حضور در انتخابات مجلس هستند در جبهه پایداری فعالیت می کنند، گفت: جبهه متحد و پایداری به هم خیلی نزدیک است امیدوارم بتوانند تا دقایق آخر به اتحاد برسند.

وی معلمان را از مشوقین اصلی خود به خاطر حضورش در وزارت آموزش و پرورش خواند و گفت: معلمان نقش تاثیر گذاری در جامعه دارند و انتظار دارند که مجلس نقش آفرینی بیشتری در مسائل آموزش و پرورش داشته باشد.

وی در پایان تاکید کرد: علاقه مندم در لیست جبهه متحد قرار داشته باشم.