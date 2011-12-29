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۸ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۳۷

طی بیانیه ای اعلام شد:

نهم دی سند اقتدار مردم ایران است

نهم دی سند اقتدار مردم ایران است

سمنان - خبرگزاری مهر: ستاد مردمی دولت احمدی نژاد در استان سمنان با انتشار بیانیه ای به مناسبت بزرگداشت حماسه بزرگ نهم دی آورده است: نهم دی ماه 88، روز بصیرت و سند اقتدار و افتخار مردم ولایتمدار این استان است.

در این بیانیه که ظهر روز پنج شنبه برای خبرگزاری ارسال شد، آمده است:حماسه نهم دی ماه 88 نشانه درک عمیق ملت همیشه در صحنه  ایران و نتیجه پیوند ناگسستنی مردم با ولایت فقیه است.

بیانیه  ستاد مردمی دولت احمدی نژاد در استان سمنان تصریح می کند: خیزش سراسری مردم ایران در اعلام بیزاری از نفاق داخلی پاسخ دندان شکن  به کانون های فتنه بود و این حماسه  با شکوه هر چه تمامتر  بر صفحه تقویم نشست و ماندگار شد.

این بیانیه می افزاید: مولفه هایی چون دین، ارزش های معنوی، عاشورا و ولایت فقیه از خط قرمزهای مشترک مردم ایران است و آنها  خود را فدایی اسلام و ولایت فقیه می دانند و هر گاه دریابند که حادثه ای نظام و کشور را تهدید می کند همه در یک سنگر واحد قرار گرفته و به مقابله با آن تهدید می پردازند.

در این بیانیه آمده است: ستاد مردمی دولت احمدی نژاد در استان سمنان، حضور یکپارچه  مردم ولایتمدار ایران در حماسه نهم دی را در خنثی سازی توطئه های شوم دشمنان نظام اسلامی، تعیین کننده و تاثیر گذار می داند.

بیانیه ستاد مردمی دولت احمدی نژاد اظهار می دارد: با حضور حماسی مردم، همه نقشه ها و  توطئه های دشمنان نقش بر آب شد  و ملت پیروز ایران ضمن تجدید میثاق با آرمان های جاودانه امام خمینی(ره) و بیعت دوباره با مقام معظم رهبری، بر ایمان و اراده پولادین خود در مقابله با جبهه کفر و استکبار مهر تایید زد.

این بیانیه در پایان تصریح می کند: ما خود را مرهون خون شهدا می دانیم و در این راه با تمام توان و بهره گیری از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی  به حراست از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.

کد مطلب 1496332

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