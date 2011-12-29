سند راهبردی مشاوران جوان در البرز تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهیار حسینی در جلسه مشترک که با حضور مدیر کل بهزیستی استان البرز و تعدادی از مشاوران جوان در محل اداره کل بهزیستی استان در کرج برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه مشترک پیش نویس سند راهبردی جنبش های ارزشی و جهادی استان البرز مورد بررسی قرار گرفت.

وی ابراز داشت: این سند همگام با برنامه های افق چشم انداز 1404 برنامه های توسعه جمهوری اسلامی با محوریت بدنه کارگزارانی و ملی و با هدف الگوسازی اسلامی و جهادی در راستای دستیبابی به اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران و بر اساس بیانات مقام معظم رهبری به صورت بومی در حال تدوین است.

مشاور استاندار البرز با اشاره به محورهای سند اولیه که شامل شناسایی مسائل مشکلات در حوزه های مختلف، تصمیم سازی برای مسائل شناسایی و به کارگیری نیروهای نخبه جوان است، اضافه کرد: نگاه ما در استفاده و به کارگیری مشاوران جوان در حوزه تاثیر گذار دستگاه های اجرایی، کمی نیست بلکه کیفی و با نگاه بهره مندی از توانمندی جوانان در اقشار و سطوح مختلف است که این مجموعه با جدیت پیگیری می کند.

رئیس گروه مشاوران جوان استانداری البرز افزود: برنامه های حوزه مشاوران جوان استانداری البرز ارائه ایده، طرح و پیشنهادات سازنده در بخش های مختلف عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی است.