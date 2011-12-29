ناتوانی باهنر در سخن گفتن!/ تاجر انگشتر در آرزوی نمایندگی مجلس

به گزارش خبرنگار مهر ، حضور گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس نهم در ستاد انتخابات وزارت کشور حواشی جالبی به همراه داشت.

* علی مطهری نماینده و علیرضا زاکانی نمایندگان تهران از جمله اولین چهره های شناخته شده سیاسی بودند که در ساعات اولیه آغاز به کار ثبت نام داوطلبان در ستاد انتخابات کشور حضور یافتند. مطهری در گفتگویی که با خبرنگاران داشت گزارش منعکس شده روز گذشته کمیسیون اصل نود مجلس درباره فتنه 88 را متعصبانه و یک طرفه خواند و در طرف دیگر سالن وقتی زاکانی از زبان خبرنگاران این نظر مطهری شنید گفت آقای مطهری خیلی اطلاعات کمی دارد.

* اسد الله بادامچیان و محمد نبی حبیبی از حزب موتلفه اسلامی نیز با هم در محل ستاد انتخابات وزارت کشور حضور یافتند. وقتی خبرنگاران از نظر بادامچیان درباره عملکرد مجلس هشتم جویا شدند به لایحه حمایت از خانواده هم در سخنانش اشاره کرد. خبرنگاران گفتند این لایحه را که هنوز به سرانجام نرساندید و بادامچیان در جواب گفت آن هم به خاطر شما خانم هاست! البته ما هر کسی که در حزب موتلفه زن صیغه ای داشته باشد یا ازدواج موقت کرده باشد از حزب بیرون می کنیم چون حزب موتلفه جایگاه اجتماعی دارد . بادامچیان بدون کد رهگیری که همان ثبت نام اینترنتی است به وزارت کشور آمد و وقتی از او پرسیده شد چرا بدون کد رهگیری آمده است گفت ما هم مثل مردم می خواهیم ثبت نام کنیم . این درحالی است که رئیس ستاد انتخابات کشور بارها به ثبت نام کنندگان یادآور شده بود که با کد رهگیری در محل ثبت نام حضور پیدا کنند.

* در میان مردم عادی که برای ثبت نام آمده بودند حضور یک فرد که برای بار دوم در این هفته به وزارت کشور آمده بود توجه خبرنگاران و عکاسان را به خود جلب کرد. این فرد مدعی بود 20 هنر دارد و باید به مجلس برود تا الگویی باشد. خطاطی ، ورزش های زرمی ، تسلط بر 5 زبان خارجی ، تیراندازی ، اختراع ، نانچاکو ، خبرنگاری ، تنفر از سیگار و مشروبات الکلی ، عکاسی و فیلمبرداری، تهیه و تولید فیلم و سناریو نویسی و تهیه مستندات اجتماعی و ورزشی وفرهنگی، تشکیل کاروانهای سیاحتی و زیارتی برای زیارت کربلا و مکه، ترویج خنده و خنداندن، اسب سواری و.... از جمله هنرهای مد نظر و عنوان شده او بود.

* این داوطلب نمایندگی مجلس برگه هایی همراه داشت که رئوس برنامه هایش را در آن نوشته بود. تیتر این برنامه ها این بود: " اگر من نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بگردم!" او عکس هایی هم به همراه خود آورده بود. عکس هایی که این فرد را در چهره های متفاوتی نشان می داد. دو انگشتر برجسته در دست داشت و درباره آنها گفت که تاجر بزرگ انگشتر در سوریه است و مردم سوریه او را به اسم ابو محمدمهدی می شناسند چون اسم پسرش محمدمهدی است. عکس هایی هم از پسرش به خبرنگاران و در مقابل دوربین صداو سیما نشان داد. به گفته خودش مدرک لیسانس کارگردانی دارد روز شنبه هم مراجعه کرده اما مشکل مدرک دارد و یک مشکل دیگر اینکه آرزوی نمایندگی مجلس را هم دارد. معرکه او که خبرنگاران و عکاسان را حسابی مشغول خود کرده بود با حضور مسئولان حراست وزارت کشور خاتمه داده شد.

* حضور تعداد زیادی از نمایندگان مجلس هشتم هم خبر ساز و حاشیه ساز شد. این نمایندگان که تقریبا همزمان در وزارت کشور حضور داشتند در زمان انتظار برای انجام کارشان با هم گپ و گفتی هم داشتند.

* علی مطهری ،اسدالله بادامچیان ، علیرضا زاکانی ، علیرضا مرندی ، شهاب الدین صدر و محمد رضا باهنر نواب رئیس مجلس ، پرویز سروری ، طیبه صفایی نمایندگان تهران ، سید محمود دولت آبادی نماینده شاهین شهر ، مقیمی نماینده خمینی شهر ، کریم فیروزجایی نماینده بابل از جمله نمایندگانی بودند که روز پنج شنبه به ستاد انتخابات کشور مراجعه کردند.

محمد باقر بهرامی شکرالله عطارزاده سید احمد موسوی حسن مرادی هم از جمله نمایندگان ادوار مجلس بودند که امروز در ستاد انتخابات وزارت کشور حضور داشتند.

* رئوف قادری نماینده مردم پاوه در مجلس پنجم که خود را عضو سابق حزب اعتماد ملی معرفی کرد به خبرنگاران گفت در این دور از انتخابات مستقل شرکت می کند.

* حلقه های درست شده دور افراد مطرح و شناخته شده سیاسی و مصاحبه و عکاسی از آنان تقریبا دیگر ثبت نام کنندگان را شاکی کرد تا جایی که به صدا درآمدند که "چرا خبرنگاران فقط با این چهره ها مصاحبه می کنند که اتفاقا به درد این کشور هم نمی خورند!"

* از ظهر به بعد خبر حضور باهنر در ستاد انتخابات پیچید و خبرنگاران حتی برای صرف ناهار هم تعلل داشتند تا اینکه بالاخره بعد از چند ساعت انتظار باهنر در ستاد انتخابات کشور حضور یافت و عکاسان و خبرنگاران همراه با قدمهای محکم نایب رئیس مجلس او را همراهی کردند غافل از اینکه باهنر اساسا در سخن گفتن ناتوان است.

* فردی که باهنر را همراهی می کرد به خبرنگاران که به نایب رئیس مجلس نزدیک می شدند چشم غره می رفت به این معنی که نزدیک نشوید. باهنر وقتی با اولین سئوال خبرنگاران مواجه شد با اشاره دست گفت که حرف نمی زند و بلافاصله دهانش را نیمه باز کرد و گاز استریل آغشته به خون را که در دهانش بود نشان داد و عذرموجه خود در حرف نزدن را به خبرنگاران ثابت کرد. اما این موضوع هم باعث نشد که خبرنگارانی که گرد او جمع شده بودند محل را ترک کنند . بالاخره تعویض گاز استریل آغشته به خون دهان باهنر حال خبرنگاران را دگرگون و آنها را متفرق کرد. البته این تعویض گازها سوژه عکاسان شد. هرچند باهنر هم برایش مهم نبود که شاتر دوربین ها در هر ثانیه بیشتر از 5 عکس از وی برمی دارد. وضعیت باهنر که جراحی دندان داشت باعث شد کارش را زودتر از باقی داوطلبان انجام دهند و او را راهی کنند.

* مصاحبه علی مرندی نماینده مجلس برای خبرنگاران چنگی به دل نزد. چون اساسا مرندی جواب مفصلی به سئوالات نمی داد و پاسخ های او بیشتر خبرنگاران را گیج کرد. او گفت مستقل است اما این را هم گفت اگر در لیست قرار نگیرد انصراف می دهد. گفت گروههایی با او رایزنی داشته اند که ممکن است از جبهه پایداری هم باشند اما او شاید آنها را نشناسد!

* طیبه صفایی و سقای بی ریا داوطلبانی بودند که خود را مورد حمایت جبهه پایداری معرفی کردند. صفایی گفت که در لیستی که به قول او ساکتان فتنه در آن باشند حضور نخواهد داشت.

* حجت الاسلام کامل خیرخواه نماینده دور دوم ، سوم و پنجم مجلس شورای اسلامی هم کاندیدای نهمین دوره انتخابات مجلس بود که امروز به وزارت کشور آمد. تاکید کرد مستقل و از حوزه انتخابیه لاهیجان می آید ، به مسائل داخلی و خارجی واقف است ، مردم او را قبول دارند و فرد متعصب و دگمی نیست. همینطور ولایی است و به هیچ جناحی هم وابسته نیست.

* شهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس که به شدت از گفتگو با خبرنگاران استقبال می کند وقت زیادی برای مصاحبه گذاشت. این نماینده مجلس به قدری به کار رسانه ای عملکردش اهمیت می دهد که در زمان ثبت نام هم تیم خبری و عکس خود را به همراه داشت. این درحالی است که خبر سخنرانی او در عصر پنج شنبه همزمان با مصاحبه او برای خبرنگاران اس ام اس می شد.

* در بین داوطلبان زنانی در رده سنی سی تا سی و پنج سال حضور داشتند. انگیزه خود را از شرکت در انتخابات عملکرد ناموفق مجلس هشتم عنوان کردند و تاکید داشتند که درصورت ورود به مجلس بهتر از نمایندگان فعلی عمل خواهند کرد. این درحالی است که وقتی از آنان پرسیدم آیا با کار مجلس آشنا هستید پاسخ منفی دادند.

* ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس در مورد نمایندگان فعلی به گونه ای بود که آنان بدون نوبت و انتظار کشیدن کارشان انجام می شد. اما مردم عادی ساعت ها منتظر می ماندند . خبرنگار مهر از مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور علت این برخورد تبعیض آمیز را جویا شد و پرسیده شد آیا دستور العملی در این خصوص وجود دارد که مرتضوی این مسئله را تکذیب کرد و گفت نمایندگان مجلس هم مانند مردم عادی به کار ثبت نامشان رسیدگی می شود. این درحالی است که مشاهدات خبرنگاران خلاف گفته رئیس ستاد انتخابات کشور را نشان می داد. زیرا همزمان با رسیدن نمایندگان از آنان خواسته می شد در محل مقابل کاربران ثبت نام حضور یابند و کار ثبت نامشان را انجام دهند.

* استقبال گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس به قدری زیاد بود که به تعداد کاربران ثبت نام در وزارت کشور افزوده شد. انتظار برای افرادی که خواهان ثبت نام بودند به ساعت ها می انجامید و نهایتا مشکل با افزودن کاربران هم حل نشد و مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور از مردم خواست تا به فرمانداری مراجعه کنند چون در آنجا تراکم به شدت وزارت کشور نیست همین موقع فردی به مرتضوی یادآور شد که او فرمانداری بوده و آنجا هم به مردم گفته شده به وزارت کشور بروند چون آنجا خلوت تر است.