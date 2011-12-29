بودجه تقویت و تجهیز دو پایگاه امداد چنار غرب دماوند به تصویب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تمدن با تأکید بر اینکه تقویت مدیریت بحران در شهرستان دماوند از اولویتهای استانداری است، افزود: شرایط ایجاب می کند تا توجه ویژه ای در خصوص مدیریت بحران در این شهرستان صورت گیرد.

وی گفت: در بحث رسیدگی به مدیریت بحران سهم بودجه ای شهرستان دماوند در اولویت قرار دارد، چراکه دماوند به عنوان یکی از محورهای مهم استان تهران باید قادر به پاسخگویی تردد میلیونها مسافر و رهگذر از این محور در طول سال باشد.

رئیس شورای تأمین استان تهران اضافه کرد: شهرستان دماوند فقط بار استان تهران را به دوش نمی کشد، بلکه بار ملی را بر دوش دارد؛ لذا در پروژه های آن مصوباتی را در خصوص رسیدگی به مدیریت بحران تصویب شد و این امر با جدیت پیگیری می شود.

وی یادآور شد: یکی دیگر از مصوبات در راستای تقویت مدیریت بحران دماوند، مشارکت و یاری شهرداریهای این منطقه است که برای تجهیز آتش نشانی و خرید خودرو و سایر امکانات شهرداری، بخشی از بودجه از سوی استانداری و بخش دیگر آن از محل درآمدهای شهرداری تأمین می شود.