  1. استانها
  2. البرز
۸ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۴۱

منصورخاکی تاکید کرد:

کاهش مشکلات کشاورزی در البرز نیازمند مدیریت صحیح منابع آبی است

کاهش مشکلات کشاورزی در البرز نیازمند مدیریت صحیح منابع آبی است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت: کاهش مشکلات کشاورزی در البرز نیازمند مدیریت منابع آبی است و این امر به دلیل اهمیت فراوانی که دارد، دنبال می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر منصورخاکی افزود: مدیریت منابع آبی و آبیاری مزارع در استان البرز بسیار حیاتی است و در استان برغم اجرای سیستمهای نوین آبیاری، هنوز نحوه استفاده بهینه ازآنها چندان آموزش داده نشده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز ادامه داد: لازم است آموزشهای لازم در این زمینه ارائه شود تا شاهد ارتقای کیفی امور مربوطه باشیم.

وی بیان کرد: ارزش افزوده زمینهای زراعی در استان البرز بسیار بالاست تا جاییکه زراع مستاجر زمینهای مربوطه، آنقدر در یکسال از آن زمین بهره می کشد که پس از یک سال آن زمین بی حاصل می شود.

 ایجاد بدون مطالعه باغات در کنار معادن شن و ماسه، باغدار را دچار زحمت می کند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز یادآور شد: ایجاد بدون مطالعه باغات در کنار معادن شن و ماسه، باغدار را دچار زحمت کرده است و باید به این امر توجه داشته باشیم.

منصورخاکی عنوان کرد: به دنبال این امر، باغدار گاهی ناچار می شود برای شستشوی برگهای درختان از گرد و خاک حاصل ازمعادن مربوطه، از آبپاش استفاده کند و سپس عملیات سمپاشی را داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت: همه این موارد، نمادی از ضرورت تهیه نقشه های تفضیلی خاک شناسی و پراکنش استان البرز است و باید به این امر توجه کافی داشته باشیم.

وی افزود: تهیه نقشه های تفضیلی خاک شناسی و پراکنش استان البرز از مهمترین ضروریات است و تحقق آن بسیاری از مشکلات و موانع را رفع می کند.

کد مطلب 1496349

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها