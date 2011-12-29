به گزارش خبرنگار مهر، پیش از آنکه حاشیه های ششمین روز ثبت نام از داوطلبان حضور در انتخابات مجلس نهم را روایت کنیم به یکی از حاشیه های آخرین ساعات دیروز اشاره می کنیم.

* روز گذشته همزمان با حضور فرماندار برای اعلام آخرین آمار در جمع خبر نگاران ثبت نام سهیلا جلودار زاده نماینده اصلاح طلب نیز به پایان رسید و در عرض چند ثانیه اطراف فرماندار خالی از خبرنگار شد و همه آنها برای مصاحبه با سهیلا جلودار زاده به بیرون از فرمانداری رفتند. البته خبر نگاران بعد از بازگشت، از این حرکت خود که باعث بهت فرماندار شده بود عذر خواهی کردند.

*حاشیه های ششمین روز از ثبت نام داوطلبین کاندیداتوری نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ساعت 8 صبح امروز با حضور علی نقی سید خاموشی که خود را عموی حجت الاسلام خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی معرفی کرد آغاز شد. وی که ریاست اتاق بازرگانی ایران را در سال 86 برعهده داشته، نمایندگی دور چهارم مجلس شورای اسلامی هم در کارنامه کاری خود دارد.

خاموشی که علت شرکت در انتخابات خود را احساس وظیفه بیان کرد تلویحا رایزنی برخی گروه های اصولگرا با خود را تایید کرد وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از وی پرسید بازاری هستید؟ گفت: نه خیر خیابانی هستم!

* در نخستین ساعات ششمین روز ثبت نام از داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس نهم خانمی 40 ساله دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس فقه و حقوق که خود را معاون دبیرستان معرفی کرد گفت می خواهد به عنوان اصلاح طلب مستقل در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نام نویسی کند.

* جوانی 30 ساله ای که خود را سرپرست و خواننده گروه موسیقی "همیار" معرفی کرد فوق لیسانس مکاترونیک (رباتیک) خود را از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات گرفته است و این موجب شگفتی خبرنگاران شد که چگونه یک جوان هنرمند در رشته فنی هم متبحر است. او که می خواهد به عنوان یک اصلاح طلب مستقل در انتخابات نهمین دوره مجلس شرکت کند مهمترین دغدغه فرهنگیش را موسیقی دانست و گفت من همین الان پذیرش دانشگاه "مانیتوبی" کانادا را دارم اما بخاطر عشق به وطن هنوز تصمیمی برای رفتن نگرفته ام.

* یکی دیگر ثبت نام کنندگان امروز مدعی بود مجلس هشتم از ابتدا تا امروز تحت تاثیر دولت بوده و اقتداری از خودش نشلن نداده است. وی با بیان اینکه گرایشم به اصلاح طلبان است گفت: در دور گذشته نیز ثبت نام کردم و تایید صلاحیت شدم و لی هیچ پولی برای ثبت نام نداشتم؛ در این دوره هم پولی ندارم مگر اینکه گروهی از من حمایت کند.

* ورود اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران در مجلس هشتم که موجب هیاهوی اصحاب رسانه برای تهیه گزارش شد نیز بسیار قابل توجه بود وی که مسئولیت کمیته اقشار جبهه متحد اصولگرایان را برعهده دارد در حین ثبت نام بدنبال فتوکپی گرفتن از مدارکش بود چراکه نبودن دستگاه فتوکپی در محل ثبت نام از کاندیداهای انتخابات مجلس نهم برخی از داوطلبین را به زحمت می انداخت بطوریکه می بایست برای فتوکپی گرفتن از مدارکشان به خارج از فرمانداری می رفتند.

پیش از اینکه کوثری در کنفرانس خبری سخنان خود را آغاز کند عنوان کرد که من میخواستم زودتر برای ثبت نام در انتخابات نهمین دوره مجلس اقدام کنم اما بدلیل کسالتی که داشتم بستری بودم و نتوانستم زودتر بیایم. وی همچنین در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که از او پرسید چرا برای ثبت نام در انتخابات مجلس نهم به فرمانداری تهران آمدید و به وزارت کشور نرفتید گفت بالاخره چون ما بچه تهران هستیم به فرمانداری تهران آمدم ضمن اینکه برای ثبت نام در انتخابات دوره قبل مجلس هم به فرمانداری آمده بودم.

* فردی که خود را رئیس ائتلاف کاندیداهای مستقل مجلس می دانست در بین خبرنگاران اظهار داشت این ائتلاف را از سال 1386 تشکیل دادیم و توانستیم در 20 روز فعالیت برای انتخابات هشتمین دوره مجلس از 16 استان کشور 71 عضو بگیریم که از این تعداد تنها 9 نفر از جمله "رضا رحمانی، شکور اکبرنژاد، علیرضا منادی و محسن نریمان" وارد مجلس هشتم شدند.

وی با بیان اینکه دو طرح "تشکیل وزارت خانواده" و "تشکیل اتحادیه کشورهای وارث تمدن ایرانی" را در صورت رای آوری در مجلس نهم در دستور کار خواهد داشت، در واکنش به این سئوال اصحاب رسانه که آیا مشایی این طرح را ارائه داده است گفت: طرح تشکیل اتحادیه کشورهای وارث تمدن ایرانی را در سال 82 مطرح کردیم و در مورخه 02/10/82 در روزنامه ایران نیزچاپ کردیم و فکر نمی کنم آقای مشایی از این طرح خبرداشته باشد.

وی افزود: البته ممکن است آقای مشایی این طرح را قبول داشته باشد اما ما با او موافق نیستیم چون او می خواهد از چنین طرح هایی سوء استفاده کند.

* حضورپیرمردی که چفیه ای به گردن انداخته بود و ریش پرفسوری گذاشته بود در فرمانداری تهران توجه اصحاب رسانه را به خود جلب کرد بطوریکه همه برای مصاحبه به نزد وی رفتند. وی که سن خود را 79 سال عنوان کرد در عین حال به خبرنگاران گفت البته سن حقیقی من 81 سال است!

این فرد که دارای مدرک ششم ابتدایی بود وقتی با این حرف خبرنگاران که برای ثبت نام در انتخابات مجلس باید مدرک تحصیلی فوق لیسانس داشته باشید مواجه شد گفت این مدرک ششم ابتدایی من به اندازه دکترای الان ارزش دارد. وی با بیان اینکه 60 سال سابقه مبارزات سیاسی به همراه افرادی چون "مصدق، کاشانی، شمس قنات آبادی و سیدعلی اندرزگو" را دارد گفت تا الان مبارزه کردم و الان هم درگیر مبارزه هستم و می خواهم در مجلس از حقوق اجتماعی مردم دفاع کنم.

وی انگیزه اش را برای حضور در انتخابات مجلس نهم را "اقدام در براندازی نظام سرمایه داری غلط و کم کردن فاصله های اقتصادی میان اقشار مختلف" دانست و این سئوال را مطرح کرد که چرا باید حقوق وکلای مجلس 10-20 برابر حقوق کارمندان دولت باشد؟!

این فرد با اشاره به اینکه در انتخابات شورای شهر کاندیدا و تائید صلاحیت شده بود ولی بدلیل مشکل اقتصادی نتوانست تبلیغات گسترده ای انجام دهد و بدین سبب از رای آوری بازماند، یادآور شد در انتخابات ریاست جمهوری هم کاندیدا شده بود اما به دلیل اینکه آقای احمدی نژاد آمد، از این دوره از انتخابات کناره گیری و از احمدی نژاد حمایت کرد چون برنامه های او را قبول داشت.

وی همچنین دلیل انداختن چفیه بر روی گردنش را حضور 4 سال مستمر در جبهه های نبرد حق علیه باطل عنوان کرد و افزود من در حلبچه شیمیایی شدم اما هیچگاه به دنبال گرفتن درصد جانبازی نبودم.

* الهام امین زاده و مرتضی فضلعلی نمایندگان دور هفتم مجلس شورای اسلامی نیز از جمله کسانی بودند که در ششمین روز ثبت نام از داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس نهم در فرمانداری تهران حضور یافتند. همچنین حضور مجدد نادرقلی طالب زاده اردوبادی مجری ومستند ساز صدا و سیما در فرمانداری تهران بسیار قابل تامل بود چراکه او روز یکشنبه هم برای ثبت نام در انتخابات مجلس نهم به فرمانداری آمده بود. او پس از مرتضی غرقی، بیژن نوباوه و علیرضا دهقان تا این لحظه چهارمین صداوسیمایی است که قصد نامزدی در انتخابات مجلس نهم دارد.

* یوناتن بت کلیا نماینده کلیمیان و آشوریان در مجلس هشتم نیز برای ثبت نام در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در فرمانداری تهران حضور یافت.

* یکی از داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس نهم که برای ثبت نام در فرمانداری تهران حضور یافت در اعتراض به بیکاری جوانان و ایجاد 2 و نیم میلیون شغل در کشور گفت می خواهم بجای 2 و نیم میلیون شغل 3 شغل برای برادران بیکارم ایجاد کنم. وی در ادامه گفت:یکی از برادرانم برای استخدام به بانک ... رفت و بعد از قبولی در آزمون استخدامی به وی گفته شد ما کارشناس می خواهیم نه کارشناس ارشد که برادرم در پاسخ آنها گفت من حاضرم از مدرک فوق لیساسم صرفنظر کنم ولی آنان نپذیرفتند. این فرد افزود: هم اکنون برادرم به عنوان استاد حق التدریس در دانشگاه پیام نور درس می دهد که حقوقش یک ترمش برابر حقوق یک ماه باغبان آنجاست!

* گفته می شود تاکنون 52 نفر برای ثبت نام در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در فرمانداری تهران حضور یافته اند.