به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی راغبی، ظهرپنجشنبه در اولین گردهمایی پژوهشی دانشگاه علوم و معارف قرآن که در محل ایندانشگاه برگزار شد قرآن ادامه داد: ما در تقویت بینش قرآنی باید تلاش مضاعف داشته باشیم زیرا اگر محتوای پژوهش منجر به رفع نیاز ما در عرصه علوم اجتماعی و رفتاری نشود نیاز‌ها بر طرف نخواهد شد.



راغبی ادامه داد: نگاه یکجانبه به پژوهش نداشته باشیم، مهم این است که بینش تحقیقی منظم حاکم داشته باشیم و گرنه اضافه کردن کلمات قرآن کاری را حل نمی‌کند بلکه باید محتوا‌ها بر اساس مباحث قرآنی تغییر یابد که در اول راه هستیم.



راغبی عنوان کرد: یکی از مشکلات مجلات علمی و پژوهشی و نشریات این است که از آن بهره برداری نمی‌شود و از آن‌ها استفاده نمی‌کنیم زیرا بر اساس نیاز جامعه تدوین نشده است.



وی افزود: اگر پژوهش‌های ما از حیث ادبیات و بینش و روش متناسب با فطرت و نیازهای انسان و جامعه تعریف شود قطعا مورد مراجعه و مطالعه و بهره برداری قرار می‌گیرد و این انتظار است که در قرآن این کار صورت گیرد زیرا هر کجا از روشهای قرآن بهره بردیم اثرگذاربوده است.



راغبی با تاکید بر اخلاق پژوهش عنوان کرد: اخلاق پژوهش از اموری است که کمتر به آن در نظام پژوهشی کشور به آن پرداخته شده است و لازم است اخلاق پژوهشی بر مبنای قرآن تعریف شود.



وی تاکید کرد: اولین سند اخلاق پژوهشی به عنوان اولین دانشگاه در کشور در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تدوین کرده است که رونمایی خواهد شد.



وی تاکید کرد: اگر قرار است در اخلاق پژوهش کار منسجمی داشته باشیم باید به لوازم این اخلاق توجه کنیم تا به نتایج صحیح دست یابیم و خودمان را اسیر امور ذهنی مجرد و غیر منطبق بر واقعیات نکنیم.



تاکید بر رعایت اصول اخلاقی در پژوهش



راغبی عنوان کرد: اخلاق پژوهش اقتضا می‌کند در مسیر پژوهش از ابتدا تا انتها رعایت اصول اخلاقی را داشته باشیم البته اشکال ندارد ما از مسائل دیگران استفاده کنیم ولی باید ذکر آن‌ها را هم به میان بیاوریم.



وی افزود: در یک پژوهش مطلوب و آرمانی درجات وقتی بالا می‌رود که در روش، بینش و اخلاق پژوهش دقت بیشتری شود در این صورت نتیجه‌ها مطلوب‌تر خواهد بود.



راغبی گفت: اگر ما توانستیم جهانی را که تشنه حرفهای نو برای رسیدن به جامعه رشد یافته و هدایت یافته به درستی با این مطالب و در قالب مطلوب این حرف‌ها را ارایه کنیم دنیا هم پذیرش خواهد داشت.



وی تاکید کرد: مسلمانان اگر به قرآن و حقایق و بطون و راهکارهای قرآن و کشف نظریات قرآنی بازگردند در طول زمان به جایگاه اصلی خود دست خواهند یافت و دانشگاه قرآن باید در این زمینه پیشاهنگ و پیشگام باشد.



راغبی بیان کرد: باید عطش پژوهش در دانشگا‌ها ایجاد شود و تنها به لایه‌های سطحی و ابتدایی قرآن نپردازیم؛ باید پژوهش‌ها مسئله محور شود.



کرسیهای نظریه‌پردازی تقویت می‌شوند



وی افزود: کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه در هر موضوعی که تعریف شود باید با نگاه قرآنی و نظریه‌پردازی براساس آیات باشد.



راغبی ادامه داد: همه مراکز و نهادهای وابسته به دانشگاه می‌توانند با همکاری نهادهای دیگر مطالعات میان رشته‌ای داشته باشند تا قرآن با سایر علوم از جمله علوم انسانی پیوند بخورد.



وی افزود: اندیشکده قرآنی در دانشگاه علوم و معارف قرآنی ایجاد شده است تا هر فرد بتواند اندیشه‌های خود را مطرح و برای ارزیابی در معرض دیگران قرار دهد.



راغبی عنوان کرد: ما در تولید رشته‌های میان رشته‌ای قرآنی بسیار عقب هستیم زیرا متون و منابع تولیدی نداریم.



قرآن نباید تنها برای تبرک مورد استفاده باشد



وی افزود: قرآن باید از باب تقدس و تبرک خارج و در حوزه‌های علوم انسانی با نگاه تولید نظریه و علم به آن توجه شود.