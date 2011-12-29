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۸ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۴۱

قاسمی فرزاد:

ثبت احوال مدیران را در پیشبرد اهداف کلان یاری می دهد

ثبت احوال مدیران را در پیشبرد اهداف کلان یاری می دهد

دماوند - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دماوند گفت: امروزه ثبت احوال کشور به عنوانی سازمانی مهم با اقداماتی ارزشمند، مدیران کشور را در پیشبرد اهداف کلان یاری می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد در جریان بازدید از اداره ثبت احوال دماوند که به مناسبت هفته ثبت احوال به همراه معاونان سیاسی انتظامی، عمرانی و برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری و بخشدار مرکزی شهرستان صورت گرفت، افزود: داشتن اطلاعات و آمار دقیق نقش مهمی در برنامه ریزیهای خرد و کلان کشور دارد، زیرا هرگونه حرکت اساسی در کشور نیازمند داشتن آمار دقیق وقایع چهارگانه است.

وی بیان کرد: همانگونه که داشتن آمار و اطلاعات درست و کامل می تواند مسئولان را در اجرای امور یاری دهد، وجود اطلاعات ناقص و گزارشهای غیراصولی مسیر حرکت را به سوی خطا سوق خواهد داد.

این مسئول افزود: آگاهی از نرخ رشد تولد، ازدواج، طلاق و فوت در بسیاری از برنامه ریزیها و جلوگیری از حرکتهای زیان آور در جامعه مهم است.

وی عنوان کرد: در شرایط کنونی با توجه به موارد یاد شده، نقش سازمان ثبت احوال و ارائه آمارهای دقیق و به روز در برنامه ریزیهای کوچک و بزرگ به شدت احساس می شود.

کد مطلب 1496356

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