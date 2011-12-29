نهم دی ماه نماد ولایتمداری ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده با بیان اینکه نهم دیماه برای انقلاب اسلامی منشاء تغییر و تحولی اثر گذار بود، افزود: نتیجه حماسه نهم دیماه ناکامی دشمن از مقاصد شوم خود که تفرقه و نفاق سرآمد آن بود شد.

این مسئول در ادامه از این روز حماسی به عنوان خیزش عاشورایی مردم یاد کرد و گفت: مردم در حماسه تاریخی نهم دیماه هجمه های دشمن را به ورطه نابودی کشاندند و نشان دادند همیشه و هر لحظه آماده مبازره با هر آنچه انقلاب را تهدید می کند هستند.



آقازاده هدف سران فتنه از این اقدام شوم را ایجاد ابهام و تردید در تشخیص حقیقت ذکر کرد و گفت: حضور مردم، یاری و دفاع آنها از انقلاب نشان داد که تلاش سران فتنه برای انحراف ملت ایران امری باطل است.



وی، نهم دیماه را نمادی از ولایتمداری مردم خواند و عنوان کرد: حرکت مردم در خنثی کردن فتنه حرکتی عقلانی و منطقی بود و مردم با این اقدام به جهانیان نشان دادند بی هیچ تردیدی بر سر تعهد و پیمان خود با انقلاب ایستاده اند.



این مسئول تاکید کرد: مردم ایران اسلامی در روز نهم دی ثابت کردند که هر کجا نظام اسلامی و ارزش‌های انقلابی در خطر باشد ، به میدان آمده و مجال را از اندک فتنه‌گران دشمن دین و میهن اسلامی خواهند گرفت.



آقازاده اراده مردم در حمایت و پشتیبانی از انقلاب را از مولفه های مهم در اداره امور جامعه برشمرد و گفت: این دو مولفه به عنوان یک سرمایه اجتماعی است.



وی با تاکید بر ضرورت حفظ هوشیاری و دقت عمل ملت ایران در همه عرصه ها گفت: این مهم از ضرورت های پیشبرد هداف انقلاب اسلامی است.



وی با بیان اینکه، دشمنان، با بیش از یک دهه طراحی و برنامه ریزی درصدد نابودی نظام جمهوری اسلامی بود، عنوان کرد: دشمن از همه راه ها و مسیرهای مختلف برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی استفاده کرد اما این نقشه ها و توطئه ها با رهبری بنیانگذار انقلاب، مقام معظم رهبری و اعتقاد مردم همیشه در صحنه نقش بر آب شد.

