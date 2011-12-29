معتمدان هیئت اجرایی انتخابات شهرستان میامی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جسله انتخاب معتمدین هیات اجرایی انتخابات شهرستان میامی که پیش از ظهر روز پنج شنبه در محل بخشداری این شهر برگزار شد، 30 نفر از معتمدین مورد تایید هیات نظارت بر انتخابات شهرستان حضور یافتند که از میان خود هشت نفر را به عنوان عضو اصلی و سه نفر را به عنوان عضو علی البدل این هیات انتخاب نمودند.

بخشدار میامی در این جلسه، انتخابات ایران را سالم ترین انتخابات در سطح دنیا دانست.

عبدالعلی رحیمی افزود: از سوم دی ماه سال جاری، استارت کارهای اجرایی نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی زده شد و یقین داریم حضور مردم همانند گذشته در صحنه انتخابات پر شور خواهد بود.

بخشدار میامی به وظایف هئیت اجرایی اشاره کرده وگفت: وظیفه همه ما برگزاری انتخابات خوب و سالم در رستای قانون اساسی است.

در این جلسه، عباسعلی اصغری، محمدنوذری، سید مهدی حسینی، عباس صائمی، نصیرصائمی، ابوالقاسم جمال بسطامی، علی اکبر آقایی وغلامرضا آقایی به عنوان اعضای اصلی هیات اجرایی انتخابات شهرستان شاهرود انتخاب شدند.

همچنین رضامهدیان، احمد کیوان و ابراهیم عسگری به عنوان اعضاء‌علی البدل هیات اجرایی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان میامی برگزیده شدند.

بر اساس ماده 32 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اعضای هیات اجرایی در جلسه ای که در فرمانداری ها تشکیل می شود با توزیع تعرفه رای بین حاضران و رای گیری و اعضای اصلی و علی البدل برای شرکت در جلسات هیات اجرایی انتخاب می شوند.

لازم به توضیح است که از شهرستانهای میامی و شاهرود فقط یک نماینده به مجلس راه خواهد یافت.