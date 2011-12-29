به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید غدیری، سرمربی تیم فوتبال شهرداری یاسوج در نشست خبری قبل از دیدار مقابل استقلال که بعدازظهر امروز پنجشنبه در محل سازمان لیگ برتر برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود: ما فردا ثابت خواهیم کرد همانند دوران دفاع مقدس فقط برای پیروزی به میدان خواهیم آمد. همانطور که در دوران دفاع مقدس یاسوجی‌ها در جنگ حق علیه باطل با قدرت در جبهه‌ها حضور داشتند ما هم فردا در دیدار مقابل استقلال با تمام توان می‌خواهیم یک افتخار دیگر برای یاسوجی‌ها بیافرینیم.

غدیری خاطر نشان کرد: فردا چیزی از استقلال کم نخواهیم داشت و در وضعیت بسیار خوبی هستیم. به تهران آمده‌ایم تا استقلال را شکست داده و به فینال مسابقات جام حذفی باشگاه‌های کشور برسیم.

سرمربی تیم شهرداری یاسوج تاکید کرد: انگیزه در بازیکنان ما بسیار بالاست و تمام بازیکنانم برای پیروزی مقابل استقلال لحظه شماری می‌کنند. آنها اعتقاد دارند که با اتحاد و همدلی می‌توانند فردا استقلال را در تهران و در مقابل تماشاگرانش شکست دهند.

وی استقلال را یک تیم بزرگ خواند و ادامه داد: خوشحالیم در مقابل تیمی بازی می‌کنیم که از هویت بسیار زیادی در آسیا برخوردار است و فوتبال آسیا حساب ویژه‌ای روی این تیم باز کرده است. ما می‌توانیم استقلال را در تهران شکست دهیم، چرا که این تیم تدافعی بازی نخواهد کرد و همیشه شاهد یک فوتبال زیبا از این تیم بوده‌ایم. ما تمام تلاش‌مان را می‌کنیم همانطور که تراکتورسازی تبریز و فولاد را از دور رقابت‌ها حذف کردیم استقلال را نیز حذف کنیم و به فینال این مسابقات برسیم.

غدیری در ادامه افزود: در حال حاضر برخی از تیم های لیگ برتری خواستار هفت بازیکن ما هستند که این نشان دهنده آن است که ما تیم پرقدرتی داریم و زنگ تفریح تیم‌های دیگر نخواهیم شد.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری یاسوج گفت: ما بازیکنان بزرگی مثل مهرزاد معدنچی و علی بابایی را از این خطه به فوتبال ایران داده‌ایم. پس مطمئن باشید که تحت فشار نیستیم و با تمام قوا در مقابل استقلال ظاهر خواهیم شد، چرا که خیلی‌ها شاید انتظار پیروزی از ما نداشته باشند اما ما می‌خواهیم یک شگفتی دیگر در فوتبال کشور بیافرینیم.

وی در پایان از تمام هواداران یاسوجی خواست که در ورزشگاه حضور پیدا کنند و تیم محبوب و مورد علاقه‌شان را تشویق کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شهرداری یاسوج از ساعت 16:30 فردا جمعه در چارچوب مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور در ورزشگاه آزادی تهران میهمان استقلال تهران است.