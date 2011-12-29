9 دی نشان دهنده بصیرت مردم در مقابل فتنه گران بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس کعبی در همایش بزرگداشت حماسه ۹ دی که قبل از ظهر پنجشنبه در موسسه امام خمینی (ره) قم برگزار شد گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند حوادث بعد از انتخابات ۸۸ یک بیماری بود و راه حل امنیتی و سیاسی نداشت و را حل دفع این فتنه‌‌ همان حضور پرشور و حماسی مردم در ۹ دی سال ۸۸ بود که این نشان از بصیرت بالا و هوشمندی مردم ولایت مدار ایران ازدرک زمانی و حضور آگاهانه در صحنه دارد.



وی به ۴ وظیفه شخصی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی که در قرآن برای مومنان ذکر شده است اشاره کرد و گفت: در حوادث بعد از انتخابات ۸۸ وحماسه۹دی شاهد بودیم که مردم مومن ایران اسلامی به خوبی به این وظایف خود عمل کردند.



کعبی به سیر تاریخی بیماری فتنه در دوره‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: فتنه ۸۸ عقبه فکری و تاریخی خاصی داشت که فتنه گران از فرصت ۸ ساله دولت اصلاحات و مجلس ششم استفاده کردند و برنامه ریزی و تدارک خاصی برای این فتنه انجام دادن که با تدبیر مقام معظم رهبری که برخاسته از اسلام ناب و ولایت بود این فتنه ریشه کن شد.

فتنه ۸۸ در چندین فاز طرح ریزی شده بود



عضو مجلس خبرگان رهبری آمادگی‌های و برنامه ریزی‌های قبلی رافاز اول فتنه دانست و ازعملیات فتنه تا ۲۹ خرداد ۸۸ را دیگر فاز فتنه عنوان کرد که با سخنرانی مقام معظم رهبری در نماز جمعه ۲۹ خرداد شکست خورد.



وی حرکت و اغتشاشات سنگین و به کار بردی اسلحه و امنیتی کردن جامعه را از دیگر برنامه‌های فتنه گران عنوان کرد.



کعبی مظلوم نمایی و کشته سازی و بحث‌هایی مبنی برحکمیت و وحدت را فاز بعدی فتنه دانست که در این مرحله عده‌ای از خواص بی‌بصیرت وارد بازی فتنه گران شدند که این برنامه آنان نیز شکست خورد.



وی در فاز نهایی فتنه را حوادث عاشورای ۸۸ عنوان کرد و گفت: فتنه گران درعاشورای ۸۸ به نماد‌های عزاداری، امام و شهدا اهانت کردند و در اینجا بود که مردم با بصیرت دیدند که دیگر جای سکوت نیست و به صورت خودجوش وارد صحنه شدند و بساط فتنه گران را برچیدند.



تجدید نظر طلبان برای انتخابات مجلس نهم برنامه ریزی کرده اند



کعبی در انتها گفت: همان‌هایی که به دنبال توسعه سیاسی و اصلاحات آمریکایی بودندعزم خود را جزم کرده‌اند تا پروژه انتخابات مجلس نهم و نفوذ در ان را برنامه ریزی کرده‌اند.



وی از برنامه‌های مد نظر این گروه را حضور حداقلی مردم در انتخابات، نفوذ در حاکمیت و رد کردن نامزدهای خود از فیلتر شورای نگهبان، اغتشاش و آشوب در شهرهای کوچک و ایجاد اختلاف در اردوگاه اصولگرایان دانست.