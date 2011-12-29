مهلت ثبت نام داوطلبان مجلس نهم تمدید نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه سید صولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور با حضور در جمع خبرنگاران گفت: امروز مراجعین بیشتری برای ثبت نام در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به وزارت کشور مراجعه کردند، برای پاسخگویی به ارباب رجوع و عدم معطلی آنها از صبح دستور افزایش تعداد باجه های ثبت نام در کل کشور صادر شده است.

مرتضوی با بیان اینکه ثبت نام کنندگان و رای دهندگان برای رای دادن و ثبت نام در انتخابات همیشه دقیقه نودی هستند، گفت: به هر حال امسال داوطلبان به تدریج در وزارت کشور و فرمانداری حضور یافته و اقدام به ثبت نام کردند بنابراین فشار کمتر بود.

وی با تاکید بر اینکه هر چه تعداد ثبت نام کنندگان افزایش پیدا کند باجه های ثبت نام در وزارت کشور نیز افزایش می یابد اظهار داشت: امروز 20 باجه ثبت نام به ستاد انتخابات کشور مستقر در وزارت کشور اضافه شده است.

مرتضوی در پایان تاکید کرد: طبق قانون مهلت ثبت نام داوطلبان حضور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تمدید نمی شود.