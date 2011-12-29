عابر جوان میان چرخهای نیسان محبوس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تماس با سامانه 125 مبنی بر تصادف خودرو با عابر پیاده سریعا نیروهای عملیاتی ایستگاه 13 و 8 کرج به محل حادثه اعزام شدند.



بنا بر اظهارات ماموران راهنمائی و رانندگی در اثر بی دقتی و رعایت نکردن حق تقدم، یک دستگاه خودروی نیسان با عابر پیاده بر روی پل سرحد آباد کرج برخورد کرد و فرد جوان به شدت مجروح و زیر وسیله نقلیه محبوس شد.



نیروهای آتش نشانی در ابتدا با ایمن نمودن محل حادثه، اقدامات اولیه را با توجه به وضعیت حاد مصدوم و عدم جابجائی تا رسیدن عوامل اورژانس انجام و پس از حضور اورژانس و معاینات اولیه و ثابت کردن وی، عابر را از زیر خودرو به بیرون انتقال و تحویل عوامل مربوطه دادند.

جوان مجروح تحویل عوامل نیروی انتظامی و اورژانس شد.

