اجرایی شدن قانون ضد ترکیه ای/ لبنان مانع نفوذ خرابکاران شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، قانون اعمال عوارض سی درصدی بر کالاهای تولید ترکیه با دستور "بشار اسد" رئیس جمهوری این کشور جنبه اجرایی پیدا کرد.
به گزارش منابع سوری قرار است درآمد های ناشی از اعمال این عوارض بر کالاهای وارداتی از ترکیه در عمران و آبادی روستاها هزینه شود.
از سوی دیگر نیروهای امنیتی سوریه سه بمب کارگذاشته شده از سوی گروههای مسلح در منطقه "بستان" در شهر حمص را خنثی کردند.
خبر دیگر اینکه اجساد "حسین هانی غنام" و "خضر خازم" دانشجویان شهید سوریه ای که به وسیله گروههای مسلح کشته شده بودند تشییع شدند.
"هانی غنام" پدر حسین گفت: فرزندم قربانی توطئه گروههای مسلح شده و هدف این گروهها بی ثباتی وتخریب سوریه است و جوانان سوری باید هوشیار باشند.
از سوی دیگر "جمال عباس" رئیس دانشکده مهندسی دمشق که این دانشجو در آنجا تحصیل می کرده اند گفت: اقدامات کنونی با هدف بی ثباتی سوریه است و اشاعه خشونت به دانشگاهها که مهد علم هستند انزجار آور است.
خبر دیگر اینکه "علی عبدالکریم" سفیر سوریه در لبنان از بیروت خواست که اقدامات محکم علیه قاچاق سلاح در مرزهای دو کشور به عمل آورد.
وی افزود: با توجه به اظهارات "فایز غصن" وزیر دفاع درباره نفوذ القاعده از لبنان به سوریه باید حساسیت بیشتری در این باره در برابر خرابکاران صورت گیرد.
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