اداره کل منابع طبیعی البرز در اجرای جشن درختکاری همکاری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان البرز در جلسه هفته منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: برنامه ریزی مشترک با سازمان پارکهای کرج جهت اجرای جشن درختکاری به صورت ملی دنبال شده است.

حسین میررجبی با اشاره به برگزاری هفته منابع طبیعی و آبخیزداری از 15 لغایت 21 اسفند ماه اظهار داشت: ستاد هفته منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز تشکیل شده است.

قائم مقام و دبیر ستاد هفته منابع طبیعی وآبخیزداری استان البرز ادامه داد: این ستاد برای تبیین ابعاد مختلف برنامه های هفته منابع طبیعی و فرهنگ سازی در جهت حفاظت از منابع طبیعی تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: شعار امسال هفته منابع طبیعی "منابع طبیعی پشتوانه جهاد اقتصادی" است ضمن اینکه تشکیل این ستاد بر اساس سیاستهای ابلاغی ستاد کشوری و برای تدوین برنامه های اجرایی در سطح استان است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز یادآور شد: برنامه ریزی مشترک با سازمان پارکهای کرج جهت اجرای جشن درختکاری به صورت ملی و با حضور مقامهای کشوری به عنوان یکی از برنامه ها دنبال شده است.

برگزاری کنفرانس خبری و همایشها و کارگاه های آموزشی از برنامه ها است

میررجبی گفت: برگزاری کنفرانس خبری قبل از هفته، برگزاری همایشها و کارگاههای آموزشی، تحویل قرارداد مجریان طرحهای منابع طبیعی، برگزاری مسابقات فرهنگی و ترویجی و افتتاح پروژه ها از دیگر برنامه ها است.

در ادامه جلسه هریک از اعضا به تشریح برنامه ها و پیشنهادهای حوزه مرتبط پرداختند و در پایان این جلسه مقرر شد بر اساس مصوبات، پیگیریهای لازم توسط اعضای ستاد صورت گیرد.

همچنین در جلسه یادشده مقرر شده است که پس از اخذ برنامه های اجرایی ستادهای شهرستانی در جلسه آتی برنامه استانی هفته منابع طبیعی تدوین شود.

این جلسه با حضور مسئولان مربوطه از جمله رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان رئیس ستاد و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به عنوان قائم مقام ودبیر ستاد تشکیل شده است.

دستگاههای عضو این ستاد از جمله نماینده استانداری سازمان پارکها وفضای سبز شهرکرج، صدا و سیما، اداره کل محیط زیست و دانشکده منابع طبیعی کرج نیز در این جلسه حضور داشته اند.