  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۸ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

بدلیل استفاده از کلمه الله؛

احضار سردبیر یک روزنامه چینی به وزارت کشور مالزی

احضار سردبیر یک روزنامه چینی به وزارت کشور مالزی

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: وزارت کشور مالزی سردبیر روزنامه "نانیانگ سیانگپاو" را به دلیل استفاده از نام "الله" در مقاله ای که در این روزنامه انتشار یافت احضار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، معاون دبیرکل وزارت کشور گفت: در لوگوی مقاله هایی با عنوان "قانون حدود اسلامی بحث برانگیز می شود" و  "قانون حدود اسلامی برای غیر مسلمانان مورد توجه است" که در این روزنامه منتشر شده از کلمه "الله" استفاده شده است.

"عبدالرحیم محمد راضی" نحوه نمایش کلمه "الله" در این روزنامه را مغایر با قوانین کشور مالزی دانست و افزود: اخطاریه ای به دفتر روزنامه مبنی بر استفاده ناصحیح از کلمه "الله" و افزایش تنش و تشویش اذهان عمومی ارسال شده است.

وی تاکید کرد: وزارت کشور در آینده نیز چنین رویه ای را در برابر چنین تخلفاتی ادامه می دهد.

استفاده از کلمه "الله" توسط غیر مسلمانان در مالزی پیش از این نیز تنش زا بوده است .
 

کد مطلب 1496378

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها