ثبت نام 51 نامزد انتخابات در حوزه انتخابیه کرج

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد بعد از ظهر پنج شنبه با حضور در ستاد انتخابات شهرستان کرج در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد، از ثبت نام 51 نفر کاندیدا تا ساعت 15 ششمین روز ثبت نام در حوزه انتخابی کرج خبر داد.

وی افزود: تا کنون 44 نفر مرد و هفت نفر زن در این حوزه انتخابی ثبت نام نهائی خود را انجام داده اند.

وی گفت: 14 نفر از ثبت نام کنندگان مربوط به گروه سنی 30 تا 35 ساله، 9 نفر مربوط به 36 تا 40 ساله، 16 نفر41 تا 45 ساله، سه نفر از 46 تا 50 ساله، شش نفر از 51 تا 55 ساله و سه نفر هم مربوط به گروه سنی 56 تا 60 ساله بودند.

وی در خصوص میزان تحصیلات ثبت نام کنندگان و تعداد آن گفت: 10 نفر از ثبت نام کنندگان دارای مدرک دکتری، 37 نفر مدرک فوق لیسانس و چهارنفر نیز با مدرک لیسانس که با ارائه مدارک جانبازی یک مقطع به مدرک آنها اضافه شده، است.

فرماندار کرج گفت: درساعات باقیمانده و در روز آینده شاهد حجم بیشتری از ثبت نام خواهیم بود و با برآورد روند ثبت نام در شهرستان کرج، ثبت نام حدود 100 نفر را در این حوزه انتخابیه پیش بینی می کنیم.

وی روند ثبت نام در حوزه انتخابیه شهرستان کرج را بسیار مطلوب عنوان و با اشاره به بازدید وزیر کشور در روز گذشته از ستاد انتخابات کرج تصریح کرد: بازدید های صورت گرفته توسط وزیر کشور، استاندار البرز، رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان البرز، و بررسی های صورت گرفته توسط اینجانب، همه و همه گرزارشی مبنی بر موفقیت مدیران و مسئولان اجرائی انتخابات در شهرستان کرج را ارائه می دهد.

ایران نژاد با اشاره به روند اجرائی مراحل اولیه ثبت نام در شهرستان کرج و امکانات و تجهیزات فراهم شده در ستاد انتخابات افزود: سایت ثبت نام نهمین دوره انتخابات که برای اولین بار در استان البرز و کرج راه اندازی شده، حضور فعال مسئولان اجرائی، حسن برخورد عوامل اجرائی، تسریع در روند ثبت نام و حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در ستاد انتخابات کرج، بیانگر ایجاد بسترهای مناسب در شهرستان کرج برای داشتن انتخاباتی پر شور و شیشه ای با حضور حداکثری در کرج است.