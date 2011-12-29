بخشودگی بیمه ای سهم کارفرما در البرز در خصوص موسسان مدارس غیر دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشودگی بیمه ای تا 80 درصد سهم کارفرما در استان البرز در خصوص موسسان مدارس غیر دولتی از مصوبات نهمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان بود.

مقرر شده که طرح بخشودگی بیمه ای تا 80 درصد سهم کارفرما (موسسان مدارس غیر دولتی) در البرز از طریق معرفی نیروهای آزاد با پیگیری اداره کل مربوطه صورت گیرد.

همچنین در این جلسه مقرر شد که به عنوان پیشنهاد به وزارت آموزش و پرورش اعلام شود که از این پس رئیس شورای اسلامی استان در جلسات شورای آموزش و پرورش استان و رئیس شورای اسلامی شهرستان در جلسات شورای آموزش و پرورش شهرستان حضور داشته باشند و به عنوان عضو اصلی با حق رای منصوب شوند.

تفاهمنامه همکاری وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی استانها بین اعضا توزیع شد

در جلسه یادشده همچنین تفاهمنامه همکاری بین وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی استانها میان اعضا توزیع و مقرر شد ظرف مدت یک هفته اعضای شورا در خصوص نحوه اجرای تفاهمنامه، نظرات خود را به دبیرخانه شورا ارسال کنند.

برگزاری جلسه آینده شورای آموزش و پرورش استان البرز در یکی از مدارس هوشمند استان از دیگر مصوبات نهمین جلسه شورای آموزش و پرورش یادشده بوده است.

بررسی و ارائه گزارش کامل مصوبات جلسه قبل توسط حلیمی دبیر شورای آموزش و پرورش استان البرز از دیگربرنامه های نهمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان بود.



در این جلسه، مدیرکل امور اجتماعی استانداری، مدیر کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان، مشاور استاندار در امور آموزش و پرورش و اعضای شورای آموزش و پرورش استان البرز حضور داشتند.