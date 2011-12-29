تحقیق و پژوهش امری ضروری و حیاتی برای جامعه امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی نیا بعدازظهر پنجشنبه در همایش پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر آموزش و پرورش فیروزکوه افزود: در عرصه تعلیم و تربیت، تحقیق و پژوهش به عنوان یک رکن اساسی مطرح است که مجموعه آموزش و پرورش در بستر سازی، نهادینه کردن آن و ارتقای کیفی آموزش به خصوص در سالهای اخیر، تلاش وافری کرده است.

وی گفت: در سند ملی آموزش و پرورش که بتازگی رونمایی شده است، هفت سال کار تحقیقی و پژوهشی انجام شده و دو سال نیز برای تدوین آن تلاش شده است.

این مسئول ادامه داد: آموزش و پرورش در کشور قدمتی 120 ساله دارد اما در تمام این سالها، هیچ سند ملی و برنامه مدونی برای آموزش و پژوهش تعریف نشده بود و عمده کارهای انجام شده تقلیدی، کپی برداری و بر اساس آزمون و خطا بود.

سه دهه اخیر نظام آموزش و پرورش تحولات مختلفی را تجربه کرد

وی یادآور شد: در سه دهه اخیر نظام آموزش و پرورش تحولات مختلفی را تجربه کرد که یکی از مهمترین آنها بازگشت به طرح "6-3-3" است.

رئیس اداره آموزش و پرورش فیروزکوه افزود: در بیش از 120 کشور دنیا، طی کردن 12 سال تحصیلی برای اخذ مدرک دیپلم و ورود به دانشگاهها اجباری است و طرح 6-3-3 کردن مدارس، گامی برای رفع این نقص در نظام آموزشی کشور به خصوص در هنرستانهای فنی و حرفه ای و کار و دانش است.

وی طرح مجتمعهای آموزشی شهری و روستایی و هوشمند سازی مدارس را از دیگر برنامه های تعریف شده در این سند تحول ذکر کرد و بیان داشت: تمام آنچه در سند بنیادین تعریف شده بر تحقیق و پژوهش استوار است که اجرایی شدن آن عزم و همت ملی آحاد جامعه کارکنان، مربیان، معلمان، مدیران و دانش آموزان را می طلبد و نیازمند برنامه ریزی پژوهش محور است.