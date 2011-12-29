9دی باید در تاریخ ماندگار بماند

حجت الاسلام محمد رضا صالح در گفتگو با خبرنگار مهر، از نهم دی ماه به عنوان یوم اﷲ یاد کرد و گفت: این روز نقطه عطفی در تاریخ انقلاب است و باید حفظ شود.



وی تصریح کرد: در این روز همچون دیگر وقایع انقلاب مردم ولایتمدار ایران توانستند در یک مدل اسلامی با رهبری شخصیتی عادل، آگاه به مسائل زمان و دین‌شناس اصالت و حقیقت دینی را در روند یک کشور و حکومت آن تضمین کنند.



مدرس و محقق حوزه علمیه قم تاکید کرد: این مدل قابل ارائه برای همه کشورهای حق طلب و مسلمان است و ما باید در ارائه آن به خصوص به کشورهای منطقه که در حال تحول هستند ارائه دهیم.



صالح با اشاره به عملکرد دولت‌های لائیک مثل ترکیه افزود: این کشور اسم اسلام را با خود یدک می‌کشد اما در باطن تامین کننده اهداف و سیاست‌های آمریکا در منطقه‌اند.

دولت ترکیه به دنبال ارائه حکومت لائیک به مصر است



معاون فرهنگی و تربیتی جامعه المصطفی العالمیه در ادامه اظهار داشت: دولت ترکیه به دنبال این است تا مدل حکومت لائیک خود را در مصر به انقلابیون این کشور ارائه کند و این مدل التقاطی یک بدعت خطرناک در شیوه حکومت اسلامی است زیرا اصول اسلام ناب و اصیل در آن نادیده گرفته شده است.



وی تصریح کرد: نظریه پردازان ما باید در این موقعیت جدید که تحولات با سرعت بسیار زیاد در حال اتفاق است مدل حکومتی خود بر مبنای ولایت فقیه که نقش آفرینی آن در نهم دی قابل مشاهده بود به زبان امروز دنیا و متناسب با فضای جهانی به ملت‌ها ارائه بدهند.



مدرس و محقق حوزه علمیه قم با بیان اینکه روز نهم دی روز اتمام حجت برای همه بود اظهار داشت: متاسفانه عده‌ای نظاره گر بودند و نتوانستند در آن برهه حساس تصمیم درستی بگیرند و خط خود را روشن کنند و آن گروه کسانی جز برخی از خواص یا به تعبیر رهبر مردودین نبودند.