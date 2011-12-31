حمیدرضا نادری، تهیهکننده و کارگردان فیلم تلویزیونی "کاوشگران" به خبرنگار مهر گفت: این فیلم به سفارش صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی تهیه میشود. به دلیل سابقه غنی فرهنگی و تاریخی خراسان به ویژه شهر نیشابور و نیز به دلیل وجود مشاهیر بزرگی چون عطار و خیام بر آن شدیم تا به بهانه قصهای درباره کاوشهای باستان شناسی یک بار دیگر وجود چنین مفاخری را یاد آوری کنیم.
این تهیهکننده و کارگردان در پاسخ به این سئوال که این تله فیلم چه ویژگیهایی دارد، بیان داشت: بسیاری از فیلمهای ساخته شده بر اساس مضمون کاوش و باستانشناسی تنها به سرقت گنجینه و غارت و قاچاق آثار تاریخی محدود میشد که نهایتا به ژانر پلیسی و پیامهای کلیشهای ختم می شد. اما ما در این فیلم سعی کردهایم از زاویهای نو به مقوله باستان شناسی و باستانشناس نزدیک شویم. به عنوان مثال دشواریهای کار باستانشناسان و دغدغههای شخصی و خانوادگی آنها نیز در بخشهایی از این فیلم تلویزیونی روایت میشود.
وی با بیان اینکه برای پیش تولید این تله فیلم مدت یک ماه زمان سپری شده است، اظهار داشت: تصویربرداری تله فیلم "کاوشگران" نیز در 18 جلسه به اتمام رسیده است و هم اکنون در مرحله تدوین و صدا گذاری به سر میبرد.
نادری اظهار امیدواری کرد: پس از مراحل صداگذاری و موسیقی به مدت یک ماه تله فیلم کاوشگران آماده پخش خواهد شد.
وی در خصوص داستان تله فیلم "کاوشگران" گفت: در این تله فیلم دکتر مجد که به دلیل یک تصمیم اشتباه در جوانی موجب مرگ استاد و از دست رفتن عتیقههای کشف شده میشود، سالها دچار عذاب وجدان است تا اینکه سالها بعد با پیدا شدن اتفاقی نیمه دوم کتیبهای که استادش قبل از مرگ کشف کرده بود، فرضیه او را مبنی بر وجود گنجینه با ارزشی که والی شهر نیشابور در زمان حمله مغول به ان شهر در عمارت خویش دفن کرده است را باور کرده و در پی آن در دو محل باستانی به کاوش میپردازد.
این تهیهکننده و کارگردان ادامه داد: اما در حین کاوش پی میبرد مظفری که در مرگ استادش و ربودن عتیقهها در زمان جوانیش نقش داشته به ایران بازگشته و در پی به دست آوردن ان گنجینه است. تا اینکه در حین کاوش با مشکلاتی روبرو میشود که حضور سایه وار مظفری را پر رنگتر میکند، اما در نهایت اتفاقات دیگر رقم میخورد که داستان را به پیش میبرد.
نادری تصریح کرد: در این فیلم سعی شده از قالبهای تکراری و لوکیشنهای داخلی و به اصطلاح آپارتمانی پرهیز و به جای آن و به فراخور داستان محلهای باز و باستانی همچون کاروانسراها و ابنیههای تاریخی انتخاب و تصویربرداری شود.
در این تله فیلم قطبالدین صادقی، محرم زینالزاده، سعید ولیزاده، سمانه دهقانپور، غلامرضا عارفنژادع حمید صفایی و ... بازی کردند.
عوامل این پروژه عبارتند از نویسنده: حمید رضا نادری، مدیر تصویربرداری: حمید احمدی، صدابردار: رضا میر کمالی، تدوین: بهرام سنجابی، مدیر تولید: رضا جدی، مدیر تدارکات: غلامرضا عارفنژاد، دستیار و برنامهریز: فرزین جیرانی و طراح گریم: مرتضی ضرابی.
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