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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۵۱

سائلی به مهر خبر داد:

برگزاری کنگره نقش باورهای دینی در کاهش آسیب‌های روانی پس از بلایا در قم

برگزاری کنگره نقش باورهای دینی در کاهش آسیب‌های روانی پس از بلایا در قم

قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم از برگزاری کنگره علمی نقش باورهای دینی در کاهش آسیب‌های روانی پس از بلایا ویژه اعضای کانون‌های طلاب و دانشجویی و با حضور ۷ استان خبر داد.

خلیل اﷲ سائلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کنگره با حضور استان‌های قم، تهران، مرکزی، همدان، قزوین، کرمانشاه و البرز و به میزبانی قم در تاریخ ۱۵ اسفندماه برگزار خواهد شد.
 
 وی افزود: تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد بزه‌های اجتماعی در افرادی که از نظر دینی دچار بحران شده‌اند بیشتر دیده می‌شود.
 
 مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم اظهار داشت: محققان دریافته‌اند که مناسبت‌های مذهبی تأثیر شگرفی در رفتار انسان‌ها ایجاد می‌کند و چه بسا افراد غیر مذهبی در زمان‌های مشخص مثل ماه رمضان و محرم رفتارهای متعادل تری از خود نشان می‌دهند.
 
 سائلی ادامه داد: باورهای دینی در ایجاد سلامت اجتماعی در اولویت قرار دارند و عامل مهمی در ایجاد جامعه سالم به شمار می‌روند.
 
وی بیان داشت: در این راستا معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمر قم کنگره‌ای را برای شرکت محققان و پژوهشگران برگزار کرده تا آن‌ها بتوانند آثار خود را به صورت مقاله و پوستر ارسال کنند.
 
 مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم برشمردن محورهای مقالات گفت: محورهای نقش دعا و نیایش در کاهش آسیب‌های روانی، نقش فرهنگ‌های دینی در کاهش آسیب‌های روانی، نقش اعتقاد به معاد در کاهش آسیب‌های روانی، نقش صبر و امید در کاهش آسیب‌های روانی و نقش ایمان و تقوا در کاهش آسیب‌های روانی را از جمله محورهای این همایش عنوان کرد.
 
وی نقش اعتقاد به ابتلا در کاهش آسیب‌های روانی، نقش تذکرات دین مبین اسلام ازدیدگاه قرآن و احادیث و روایات در کاهش آسیب‌های روانی و نقش معنویت در ایجاد انگیزه زندگی و افزایش اعتماد به نفس پس از بلایا را از دیگر محورهای همایش ذکر کرد.
 
سائلی درمورد ضوابط ارسال مقالات گفت: آثار ارسالی باید پژوهشی و دارای عنوان چکیده، کلید واژه، مقدمه، اهداف، فرضیات و سئوالات اساسی، روش، یافته‌ها، نتیجه گیری و پیشنهادات، راه کار و همچنین فهرست منابع باشد و لازم است تا شرکت کنندگان مشخصات کامل خود را در صفحه اول درج کنند.
 
مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم اضافه کرد: علاقمندان باید تا پایان دی ماه ۹۰ آثار خود را به نشانی قم  - خ لواسانی - نبش کوچه ۷  - جمعیت هلال احمر استان قم - معاونت امور جوانان ارسال و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های جمعیت ۷۷۰۸۵۱۴ (دبیرخانه همایش) تماس بگیرند.

کد مطلب 1496400

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