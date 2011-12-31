خلیل اﷲ سائلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کنگره با حضور استان‌های قم، تهران، مرکزی، همدان، قزوین، کرمانشاه و البرز و به میزبانی قم در تاریخ ۱۵ اسفندماه برگزار خواهد شد.



وی افزود: تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد بزه‌های اجتماعی در افرادی که از نظر دینی دچار بحران شده‌اند بیشتر دیده می‌شود.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم اظهار داشت: محققان دریافته‌اند که مناسبت‌های مذهبی تأثیر شگرفی در رفتار انسان‌ها ایجاد می‌کند و چه بسا افراد غیر مذهبی در زمان‌های مشخص مثل ماه رمضان و محرم رفتارهای متعادل تری از خود نشان می‌دهند.



سائلی ادامه داد: باورهای دینی در ایجاد سلامت اجتماعی در اولویت قرار دارند و عامل مهمی در ایجاد جامعه سالم به شمار می‌روند.



وی بیان داشت: در این راستا معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمر قم کنگره‌ای را برای شرکت محققان و پژوهشگران برگزار کرده تا آن‌ها بتوانند آثار خود را به صورت مقاله و پوستر ارسال کنند.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم برشمردن محورهای مقالات گفت: محورهای نقش دعا و نیایش در کاهش آسیب‌های روانی، نقش فرهنگ‌های دینی در کاهش آسیب‌های روانی، نقش اعتقاد به معاد در کاهش آسیب‌های روانی، نقش صبر و امید در کاهش آسیب‌های روانی و نقش ایمان و تقوا در کاهش آسیب‌های روانی را از جمله محورهای این همایش عنوان کرد.



وی نقش اعتقاد به ابتلا در کاهش آسیب‌های روانی، نقش تذکرات دین مبین اسلام ازدیدگاه قرآن و احادیث و روایات در کاهش آسیب‌های روانی و نقش معنویت در ایجاد انگیزه زندگی و افزایش اعتماد به نفس پس از بلایا را از دیگر محورهای همایش ذکر کرد.



سائلی درمورد ضوابط ارسال مقالات گفت: آثار ارسالی باید پژوهشی و دارای عنوان چکیده، کلید واژه، مقدمه، اهداف، فرضیات و سئوالات اساسی، روش، یافته‌ها، نتیجه گیری و پیشنهادات، راه کار و همچنین فهرست منابع باشد و لازم است تا شرکت کنندگان مشخصات کامل خود را در صفحه اول درج کنند.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم اضافه کرد: علاقمندان باید تا پایان دی ماه ۹۰ آثار خود را به نشانی قم - خ لواسانی - نبش کوچه ۷ - جمعیت هلال احمر استان قم - معاونت امور جوانان ارسال و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های جمعیت ۷۷۰۸۵۱۴ (دبیرخانه همایش) تماس بگیرند.