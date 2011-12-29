امیدوار رضایی داوطلب نمایندگی مردم تهران شد

امروز پنجشنبه در آخرین ساعات ثبت نام از داوطلبان حضور در انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی امیدوار رضایی میرقائد با حضور در ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران از داوطلبی اش برای حضور در مجلس نهم از حوزه انتخابی تهران خبر داد.

امیدوار رضایی با بیان اینکه به صورت مستقل تصمیم گیری می کنم اما طبعا در لیست جبهه ایستادگی قرار دارم، گفت: احتمال ارائه لیست مشترک از طرف جبهه ایستادگی، جبهه پیروان و جبهه متحد برای حضور در انتخابات مجلس نهم کم نیست.

وی با تاکید بر اینکه هدف جبهه ایستادگی دستیابی اصولگرایان به وحدت است اظهار داشت: در صورتی که وحدت اصولگرایان با حذف من از لیست داوطلبان اصولگرای انتخابات تحقق یابد ترجیح می دهم در لیست حضور نداشته باشم اما وحدت میان گروه های مختلف اصولگرایی محقق شود.

رضایی در خصوص علت انصرافش از داوطلبی از حوزه مسجد سلیمان گفت: چهار دوره به نمایندگی از مردم مسجد سلیمان حضور داشتم اما امروز نیروهای جدیدی در این شهر حضور دارند و بنده هم می خواهم فرصت حضور در مجلس را به آنها بدهم لذا تصمیم گرفتم به نمایندگی از مردم تهران در مجلس حضور یابم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه برنامه های جدیدی برای حضور در مجلس نهم دارم اظهار داشت: برنامه های جدیدی برای حضور در مجلس نهم دارم که سرخط آنها فرمایشات مقام معظم رهبری در کرمانشاه مبنی بر نگاه جدید در اداره کشور، در قانونگذاری و در اجرا است.

رضایی در ارزیابی عملکرد مجلس هشتم در حوزه تقنین و نظارت گفت:مجلس هشتم در حوزه تقنین عملکرد نسبتا خوبی داشت اما ضعف مزمن و سنتی مجالس در نظارت، دامن مجلس هشتم را هم گرفته بود و این مجلس نیز از این ضعف مستثنی نبود.

وی افزود: ضعف مجالس در بعد نظارت ناشی از ضعف ساختاری مجلس و عدم وجود احزاب قوی و ملی در کشور است.