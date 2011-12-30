توقف پیکان و صعود یک پله ای گسترش فولاد در لیگ یک فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، بازیهای هفته سیزدهم و پایانی رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور با انجام 13 دیدار باقی مانده خاتمه یافت که در یکی از بازیهای مهم گروه "الف" تیم گسترش فولاد توانست میزبان خود تیم صدرجدولی پیکان را با نتیجه مساوی یک بر یک متوقف کند.

در این دیدار که در ورزشگاه اختصاصی تیم پیکان برگزار شد، ابتدا تیم میزبان توانست در دقیقه 24 به گل برسد اما در ادامه، این تیم گسترش فولاد تبریز بود که موفق شد در دقیقه 80 با ضربه جلال الدین علی محمدی، بازیکن تکنیکی خود به گل مساوی دست پیدا کند.

گسترش فولاد با این نتیجه خوب و کسب یک امتیاز ارزشمند از خانه تیم صدرنشین، مجموع اندوخته های خود را به عدد 11 افزایش داد تا با یک پله صعود در رده دوازدهم جدول قرار بگیرد.

این تیم تبریزی که هم اکنون محمدحسین ضیایی هدایت آن را به عهده دارد، در اولین بازی خود در دور برگشت روز بیست و دوم ماه جاری به میهمانی تیم شهرداری بندرعباس خواهد رفت.