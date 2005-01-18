اواسط بهمن كانديداي نهايي اصولگرايان معرفي مي شود // همه كانديداهاي مطرح شده اصولگرايان به تصميم شوراي هماهنگي تمكين مي كنند // امكان وجود كانديداهاي ديگر هست

علي يوسف پور عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين درگفتگو با خبرنگار سياسي مهردر خصوص نشست شوراي هماهنگي در فرمانيه گفت:با توجه به اهميت انتخابات رياست جمهوري دوره نهم،درشوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب ، احزاب و گروه هاي اصولگرا جلساتي درخصوص انتخابات برگزار مي شود اما اين جلسه در فرمانيه نبوده است .

وي در خصوص زمان معرفي كانديداي نهايي گفت:قرار شده است اواسط بهمن ماه كانديداي نهايي اصولگرايان معرفي شود و هنوززمان براي اين مسئله وجود دارد .تا اين لحظه هم هيچ تصميم قطعي گرفته نشده است وهمچنان در حال بحث و بررسي هستيم و درحال حاضر شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب درصدد نظرسنجي در ميان مردم براي سنجش ميزان محبوبيت و اقبال كانديداهاي مطرح شده است .

وي در خصوص تمكين كانديداهاي اصولگرايان گفت : اگر كانديدايي نخواهد تمكين كند حتما نمي خواهد راي بياورد و در صدد است با راي كم ، خود را در انتخابات عرضه كند خوشبختانه اين موضوع هنوز در جبهه اصولگرايان پيش نيامده و همه 5 كانديدا مطرح شده به نتيجه نهايي شوراي هماهنگي تمكين مي كنند ما خوشبين هستيم كه به اجماع خواهيم رسيد .



دبير كل انجمن روزنامه نگاران مسلمان درخصوص اينكه اگر هاشمي بيايد بين نيروهاي اصولگرا و اصلاحلات تفرقه ايجاد مي شود گفت : اين مسئله از بلوف هاي سياسي و در جهت جنگ هاي رواني است ولي عملكرد طرف هاي مقابل هم تاثير دارد .

يوسف پور در خصوص كانديداي در سايه اصلاح طلبان و كانديداي درسايه اصولگرايان با تاكيد به اينكه اصلاح طلبان كانديداي در سايه دارند كه در آينده معرفي خواهند كرد گفت:تحولات سياسي غير قابل پيش بيني است اگر مردم از اين افراد اقبال نشان دادند خوب مسئله كانديداي در سايه اصولگرايان معني ندارد اما اگر تا يك ماه به انتخابات تحولاتي بوجود آيد كه اقبال مردم كم شود و مسائل ديگري پيش آيد امكان هر چيزي است .