آخرین اخبار پرسپولیس/ تلاش برای جذب طالبی، شکوری، پولادی و یک گلر جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه پرسپولیس در کنار حضور مصطفی دنیزلی در راس کادر فنی، اقدامات دیگری را برای تقویت تیم در دست دارد. جمشید زارع، قائم مقام باشگاه پرسپولیس در گفتگو با سایت رسمی این باشگاه درباره بعضی از این اقدامات توضیح داد.

یک دروازه بان آینده‌دار دیگر به جای حقیقی

جمشید زارع در خصوص انتقال علیرضا حقیقی به تیم روبین کازان روسیه گفت: در پی آخرین دور مذاکراتی که روز دوشنبه با نماینده روبین کازان داشتیم، این باشگاه موافقت خود با پیشنهادهای باشگاه را چهارشنبه شب اعلام کرد. براین اساس با توجه به انتقال حقیقی به لیگ روسیه، باشگاه بنابر سیاست‌گذاری‌های مصطفی دنیزلی برای تیم، نسبت به جذب یک دروازه بان جوان و آینده دار در حال اقدام هستیم که با حضور در تمرین معرفی می‌شود.

شکوری یا طالبی به پرسپولیس می‌آید

پرسپولیس این روزها به دنبال جذب یک دفاع وسط است. جمشید زارع در این باره گفت: براساس نیازی که آقای دنیزلی برای جذب مدافع میانی اعلام کرده است، با دو باشگاه شاهین بوشهر و ذوب آهن جهت عقد قرارداد با هادی شکوری و فرشید طالبی مکاتبه کرده‌ایم.

مذاکره با رئیس هیئت مدیره باشگاه شاهین بوشهر

وی در این خصوص افزود: درباره شکوری پیشرفت بیشتری داشتیم. در صحبتی که با او انجام شد، برای حضور در پرسپولیس تمایل بسیار دارد. سردار رویانیان هم با آقای افراشته، رئیس هیات مدیره شاهین صحبت کرده و روند مذاکرات مثبت بوده است. در هفته جاری منتظر تعیین وضعیت نهایی شکوری هستیم.

قائم مقام باشگاه پرسپولیس خاطر نشان کرد: در مورد شکوری و مهرداد پولادی مسئله ما این است که دو باشگاه مس کرمان و شاهین بوشهر در چارچوب دیدارهای جام حذفی مقابل هم قرار می‌گیرند و ما برای اینکه تمرکز این تیم‌ها بر هم نریزد، مجبوریم منتظر پایان این بازی بمانیم.

تکلیف پولادی روز شنبه مشخص می‌شود

زارع تاکید کرد: در مورد پولادی با آقای دکتر سعد محمدی، مدیرعامل صنایع مس ایران صحبت داشتیم و ایشان به سردار رویانیان، علی پروین و بنده قول دادند که زمینه انتقال این بازیکن به پرسپولیس را فراهم کنند، در صورتی که تیم‌های دیگری هم به دنبال این بازیکن هستند. در حال حاضر همه چیز به روز شنبه موکول شده است و باید از پیگیری‌های آقای پروین هم تشکر کنیم که در جریان این امور زحمت زیادی کشیده‌اند.

تماس باشگاه پرسپولیس با سفیر ایران در دوبلین

قائم مقام باشگاه پرسپولیس درباره زمان بازگشت "ایمون زاید" به ایران گفت: مجوز بین المللی بازی او را دریافت کردیم و مشکلی وجود ندارد. در حال حاضر برای اخذ ویزای A این بازیکن اقدام شده است و آقای رویانیان در این ارتباط با سفیر ایران در دوبلین صحبت کرده‌اند.