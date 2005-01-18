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۲۹ دی ۱۳۸۳، ۱۰:۳۲

در گفت و گو با " مهر " مطرح شد :

هشدار " حميد سبزواري " به مروجان اشعار و آثار ادبي گمراه كننده در سطح جوانان

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : حميد سبزواري - شاعر پيشكسوت انقلاب اسلامي ، نسبت به اشاعه و ترويج اشعار ياس آور و گمراه كننده در جامعه و آثاري كه در قالب هاي ادبي داستان و شعر ، نااميدي و لاابالي گري را در سطح جوانان تبليغ مي كنند ، به مسئولان فرهنگي هشدار داد .

سراينده ي سرود مشهور " خميني اي امام " و عضو سابق شوراي شعر صدا و سيما درگفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، گفت : هم در حوزه ي شعر و هم در حوزه ي نثر و داستان ، حركات مشكوك و حساب شده اي در جهت مخالفت با ارزش هاي ديني و انقلابي درحال شكل گيري است و تعجب مي كنم كه چرا مسئولان ، كاري نمي كنند .

محمد حسين ممتحني - مشهوربه حميد سبزواري تصريح كرد : به افرادي كه با استفاده ازدستگاه هاي مملكت و تريبون هاي پرمخاطب كشور ، به تفكر ضد ارزشي و مغاير با شئونات ديني و اسلامي بها مي دهند ، هشدار مي دهم ، چرا كه افراد ياد شده بايد خودشان به فكر الگو سازي باشند ، نه اين كه دنباله رو شوند .

متاسفانه درحال حاضر ،  شعرهايي گمراه كننده ، ياس آور و بي هدف به عنوان سرود و ترانه ساخته و ارائه مي شود  

سبزواري ياد آور شد : حمايت از دست آوردهاي ارزشي و اسلامي وظيفه ي همه ي ماست ، اما متاسفانه در حال حاضر ، همين شعرهاي گمراه كننده ، ياس آور و بي هدف به عنوان سرود و ترانه ساخته و ارائه مي شود .

وي اضافه كرد : اهل فرهنگ و ادبيات بايد با كم كردن اختلاف هاي خود درفكر مبارزه با جنگ پنهاني باشند كه از سوي مدافعان مكتب هاي مادي غرب عليه ما به راه انداخته شده است . 

کد مطلب 149643

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