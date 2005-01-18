هشدار " حميد سبزواري " به مروجان اشعار و آثار ادبي گمراه كننده در سطح جوانان

سراينده ي سرود مشهور " خميني اي امام " و عضو سابق شوراي شعر صدا و سيما درگفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، گفت : هم در حوزه ي شعر و هم در حوزه ي نثر و داستان ، حركات مشكوك و حساب شده اي در جهت مخالفت با ارزش هاي ديني و انقلابي درحال شكل گيري است و تعجب مي كنم كه چرا مسئولان ، كاري نمي كنند .



محمد حسين ممتحني - مشهوربه حميد سبزواري تصريح كرد : به افرادي كه با استفاده ازدستگاه هاي مملكت و تريبون هاي پرمخاطب كشور ، به تفكر ضد ارزشي و مغاير با شئونات ديني و اسلامي بها مي دهند ، هشدار مي دهم ، چرا كه افراد ياد شده بايد خودشان به فكر الگو سازي باشند ، نه اين كه دنباله رو شوند .





متاسفانه درحال حاضر ، شعرهايي گمراه كننده ، ياس آور و بي هدف به عنوان سرود و ترانه ساخته و ارائه مي شود



سبزواري ياد آور شد : حمايت از دست آوردهاي ارزشي و اسلامي وظيفه ي همه ي ماست ، اما متاسفانه در حال حاضر ، همين شعرهاي گمراه كننده ، ياس آور و بي هدف به عنوان سرود و ترانه ساخته و ارائه مي شود .وي اضافه كرد : اهل فرهنگ و ادبيات بايد با كم كردن اختلاف هاي خود درفكر مبارزه با جنگ پنهاني باشند كه از سوي مدافعان مكتب هاي مادي غرب عليه ما به راه انداخته شده است .