مقبولیت نظام با خلق حماسه 9دی از سوی مردم تثبت شد

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: مقبولیت نظام با خلق حماسه 9 دی و حضور پرشور مردم ثبیت شد.



وی ابراز داشت: امروزه دشمنان و مستکبران جهانی از قبول نظام جمهوری اسلامی ایران در هراس هستند که برای سرنگونی و براندازی این نظام به هر توطئه و فتنه ای متوسل می شوند.



وی گفت: حماسه بزرگ 9 دی و حضور پرشور مردم در این روز به معنی تجدید بیعت با ولایت فقیه بود که تمام نقشه و توطئه های دشمنان را خنثی کرد.



استاندار البرز ادامه داد: دشمنان همواره در تلاش هستند که مشروعیت و مقبولیت جمهوری اسلامی ایران را نادیده و انکار کنند در صورتی که امام راحل بنیان گذار و معمار کبیر انقلاب اسلامی با مشارکت و آگاهی مردم این انقلاب را به سرانجام رساند و امروزه بیداری اسلامی در منطقه از انقلاب اسلامی نشات گرفته است.



فرهادی افزود: حماسه بزرگ 9 دی، راهپیمایی روز 22 بهمن و حماسه 23 تیر سال 78 و حضور پرشور و 45 میلیونی مردم پای صندوق های رای نشان از مقبولیت نظام است.

